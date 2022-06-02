BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
02.06.2022 14:24
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TCELL.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A844102000ECC5E
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
02/06/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 2 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A844102000ECC5E numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034208
BIST
14:542.594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 24,82
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.595
En Düşük
2.565
14:5416,4772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0850
|Açılış
|: 16,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4787
En Düşük
16,3796
14:5417,7124
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,2164
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7124
En Düşük
17,4621
14:54982,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 9,52
|Açılış
|: 982,75
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
983,40
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler14:52
|YUNSA
|31,24
|26.884.169
|% 10,00
|
|MAGEN
|11,55
|94.217.846
|% 10,00
|
|PENTA
|546,20
|85.170.428
|% 9,99
|
|MZHLD
|88,60
|10.935.101
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.107.078
|% 9,98
|
|KRSTL
|7,52
|8.689.029
|% -9,94
|
|PSGYO
|11,84
|289.694.766
|% -8,64
|
|AVGYO
|2,69
|15.196.037
|% -3,93
|
|IHLGM
|0,75
|22.672.717
|% -3,85
|
|DOBUR
|42,36
|1.492.200
|% -2,84
|
|THYAO
|49,96
|2.666.249.011
|% 1,42
|
|SASA
|40,22
|1.630.418.689
|% 6,63
|
|SISE
|21,08
|1.075.700.898
|% 0,57
|
|KRDMD
|15,16
|998.952.639
|% 0,40
|
|AKBNK
|8,66
|913.184.176
|% 2,36
|
|YKBNK
|4,84
|736.953.797
|% 2,11
|
|EKGYO
|2,84
|363.997.622
|% 1,07
|
|AKBNK
|8,66
|913.184.176
|% 2,36
|
|SKBNK
|1,27
|133.743.476
|% -1,55
|
|DOHOL
|3,89
|354.735.007
|% 0,42
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4730
|16,4807
|% 0,54
|
|Euro
|17,6516
|17,7064
|% 1,20
|
|Sterlin
|20,6192
|20,7226
|% 1,05
|
|Frank
|17,0829
|17,1858
|% 0,78
|
|Riyal
|4,3784
|4,4004
|% 0,48
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|10,40
|
|Altın Gr.
|982
|983
|9,38
|
|Cumhuriyet
|6.529
|6.627
|38,00
|
|Tam
|6.497
|6.661
|40,95
|
|Yarım
|3.140
|3.222
|19,80
|
|Çeyrek
|1.575
|1.611
|9,91
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,17
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,20
|
|B. Petrol
|113
|113
|-3,07
|
Seans Raporu
14:52
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15:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 87 artarak (% 1.15 ) 2, 888
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15:07
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, EKGYO
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15:07XU100
Endeks 2, 594 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 22, 474.00 milyon TL de
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15:07FRIGO
Yüzde 4.11 oranında artışla 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 672, 289 adet işlem
-
15:06ULUUN
Yüzde 8.24 oranında artışla 16.94 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 834, 564 adet işlem