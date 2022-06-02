BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
02.06.2022 15:22
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT180625T13_KESN_T1
Sözleşme No
0A8441020015C90A
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
02/06/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 2 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8441020015C90A numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034225
BIST
16:382.587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 18,63
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.598
En Düşük
2.565
16:3816,4813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0891
|Açılış
|: 16,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4821
En Düşük
16,3796
16:3817,7305
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,2345
|Açılış
|: 17,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7393
En Düşük
17,4621
16:38987,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 14,44
|Açılış
|: 987,67
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
987,79
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler16:38
|YUNSA
|31,24
|27.040.962
|% 10,00
|
|MAGEN
|11,55
|95.770.651
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|10.935.101
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.456.296
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|20.357.660
|% 9,95
|
|PSGYO
|11,67
|317.681.948
|% -9,95
|
|KRSTL
|7,52
|9.370.973
|% -9,94
|
|FENER
|43,00
|135.633.504
|% -4,40
|
|DAPGM
|30,30
|20.394.532
|% -4,36
|
|TSKB
|2,20
|273.069.675
|% -4,35
|
|THYAO
|49,58
|3.282.930.567
|% 0,65
|
|SASA
|40,78
|2.594.949.335
|% 8,11
|
|AKBNK
|8,62
|1.737.524.143
|% 1,89
|
|SISE
|20,94
|1.336.179.433
|% -0,10
|
|KRDMD
|15,13
|1.274.093.897
|% 0,20
|
|YKBNK
|4,82
|971.306.686
|% 1,69
|
|AKBNK
|8,62
|1.737.524.143
|% 1,89
|
|EKGYO
|2,82
|501.176.481
|% 0,36
|
|SKBNK
|1,26
|193.812.825
|% -2,33
|
|DOHOL
|3,85
|471.822.733
|% -0,62
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4728
|16,4813
|% 0,54
|
|Euro
|17,6725
|17,7305
|% 1,34
|
|Sterlin
|20,6012
|20,7045
|% 0,96
|
|Frank
|17,1061
|17,2092
|% 0,92
|
|Riyal
|4,3786
|4,4005
|% 0,48
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|19,55
|
|Altın Gr.
|986
|986
|13,08
|
|Cumhuriyet
|6.542
|6.641
|52,00
|
|Tam
|6.523
|6.688
|67,60
|
|Yarım
|3.153
|3.235
|32,69
|
|Çeyrek
|1.581
|1.618
|16,35
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,21
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|0,17
|
|B. Petrol
|116
|116
|-0,01
|
Seans Raporu
16:38
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-
16:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 19 artarak (% 0.99 ) 2, 883
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16:52
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi AKBNK, YKBNK, EKGYO
-
16:52XU100
Endeks 2, 588 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 75 üstünde . İşlem hacmi 31, 168.00 milyon TL de
-
16:52YUNSA
Yüzde 10.00 oranında artışla 31.24 lira fiyatla işlem gören hissede 890, 510 adet işlem
-
16:50AKSGY
Yüzde 7.41 oranında artışla 2.32 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 594, 633 adet işlem