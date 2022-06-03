BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
03.06.2022 16:36
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
EKGYO.E_PREP_T0-ON YKBNK.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A846501000D4411 0A84650200124058
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
03/06/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 3 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A846501000D4411 ve 0A84650200124058 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034572
BIST
18:052.601
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,31
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.591
18:0516,5213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0673
|Açılış
|: 16,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5454
En Düşük
16,4364
18:0517,7277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0291
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
18:05984,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -4,94
|Açılış
|: 984,02
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
983,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|233,20
|17.484.203
|% 10,00
|
|HEDEF
|6,93
|86.547.963
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,19
|4.762.120
|% 10,00
|
|YGGYO
|26,68
|9.879.472
|% 9,98
|
|UFUK
|41,26
|808.096
|% 9,97
|
|KRSTL
|6,77
|7.458.292
|% -9,97
|
|PENTA
|464,30
|105.533.573
|% -9,49
|
|PSGYO
|10,60
|345.903.165
|% -9,17
|
|KLSYN
|2,07
|45.204.283
|% -8,00
|
|MEPET
|2,99
|11.999.313
|% -6,56
|
|SASA
|43,90
|4.150.428.492
|% 9,20
|
|THYAO
|47,98
|4.071.062.376
|% -3,27
|
|KARSN
|7,19
|2.586.746.749
|% 0,00
|
|EREGL
|34,52
|1.611.806.361
|% -0,46
|
|KRDMD
|14,98
|1.531.385.953
|% -1,64
|
|KARSN
|7,19
|2.586.746.749
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,94
|899.149.984
|% 2,34
|
|TSKB
|2,21
|463.797.700
|% 5,24
|
|EKGYO
|2,78
|571.518.260
|% -1,07
|
|YKBNK
|4,84
|823.150.527
|% -0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5023
|16,5268
|% 0,44
|
|Euro
|17,6801
|17,7376
|% 0,22
|
|Sterlin
|20,6032
|20,7065
|% -0,18
|
|Frank
|17,0897
|17,1926
|% -0,16
|
|Riyal
|4,3914
|4,4134
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-17,35
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-5,08
|
|Cumhuriyet
|6.579
|6.678
|14,00
|
|Tam
|6.555
|6.720
|19,90
|
|Yarım
|3.168
|3.251
|9,62
|
|Çeyrek
|1.589
|1.625
|4,81
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,89
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|-0,20
|
|B. Petrol
|120
|120
|2,25
|
Seans Raporu
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