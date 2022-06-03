BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarKesin Alım Satım Pazarıİlgili İşlem SırasıTRT011025T16_KESN_T2 TRT170822T15_KESN_T1Sözleşme No0A8465020018CA9C 0A8465020018CBD6 0A8465020019B3C9 0A8465020019B048İşlemin Gerçekleşme Tarihi03/06/2022AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 3 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8465020018CA9C 0A8465020018CBD6 0A8465020019B3C9 ve 0A8465020019B048 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034578BIST