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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

03.06.2022 16:50
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali


BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT011025T16_KESN_T2 TRT170822T15_KESN_T1
Sözleşme No
0A8465020018CA9C 0A8465020018CBD6 0A8465020019B3C9 0A8465020019B048
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
03/06/2022
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 3 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8465020018CA9C 0A8465020018CBD6 0A8465020019B3C9 ve 0A8465020019B048 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034578


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HEDEF 6,93 86.547.963 % 10,00  
ALMAD 3,19 4.762.120 % 10,00  
YGGYO 26,68 9.879.472 % 9,98  
UFUK 41,26 808.096 % 9,97  
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Frank 17,0913 17,1942 % -0,15  
Riyal 4,3909 4,4129 % 0,35  
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Altın Ons 1.853 1.853 -15,55  
Altın Gr. 984 984 -4,67  
Cumhuriyet 6.579 6.678 14,00  
Tam 6.555 6.720 19,90  
Yarım 3.168 3.251 9,62  
Çeyrek 1.589 1.625 4,81  
Gümüş.Ons 21,88 21,91 -0,41  
Gümüş Gr. 11,62 11,64 -0,17  
B. Petrol 120 120 2,30  
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