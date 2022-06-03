BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
03.06.2022 16:50
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT011025T16_KESN_T2 TRT170822T15_KESN_T1
Sözleşme No
0A8465020018CA9C 0A8465020018CBD6 0A8465020019B3C9 0A8465020019B048
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
03/06/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 3 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8465020018CA9C 0A8465020018CBD6 0A8465020019B3C9 ve 0A8465020019B048 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034578
BIST
18:052.601
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,31
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.591
18:0516,4987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0447
|Açılış
|: 16,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5454
En Düşük
16,4364
18:0517,7311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0325
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
18:05984,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,47
|Açılış
|: 984,41
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
983,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|233,20
|17.484.203
|% 10,00
|
|HEDEF
|6,93
|86.547.963
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,19
|4.762.120
|% 10,00
|
|YGGYO
|26,68
|9.879.472
|% 9,98
|
|UFUK
|41,26
|808.096
|% 9,97
|
|KRSTL
|6,77
|7.458.292
|% -9,97
|
|PENTA
|464,30
|105.533.573
|% -9,49
|
|PSGYO
|10,60
|345.903.165
|% -9,17
|
|KLSYN
|2,07
|45.204.283
|% -8,00
|
|MEPET
|2,99
|11.999.313
|% -6,56
|
|SASA
|43,90
|4.150.428.492
|% 9,20
|
|THYAO
|47,98
|4.071.062.376
|% -3,27
|
|KARSN
|7,19
|2.586.746.749
|% 0,00
|
|EREGL
|34,52
|1.611.806.361
|% -0,46
|
|KRDMD
|14,98
|1.531.385.953
|% -1,64
|
|KARSN
|7,19
|2.586.746.749
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,94
|899.149.984
|% 2,34
|
|TSKB
|2,21
|463.797.700
|% 5,24
|
|EKGYO
|2,78
|571.518.260
|% -1,07
|
|YKBNK
|4,84
|823.150.527
|% -0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4903
|16,4984
|% 0,27
|
|Euro
|17,6898
|17,7430
|% 0,25
|
|Sterlin
|20,6057
|20,7091
|% -0,16
|
|Frank
|17,0913
|17,1942
|% -0,15
|
|Riyal
|4,3909
|4,4129
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-15,55
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-4,67
|
|Cumhuriyet
|6.579
|6.678
|14,00
|
|Tam
|6.555
|6.720
|19,90
|
|Yarım
|3.168
|3.251
|9,62
|
|Çeyrek
|1.589
|1.625
|4,81
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,91
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|-0,17
|
|B. Petrol
|120
|120
|2,30
|
Seans Raporu
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