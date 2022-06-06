BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
06.06.2022 16:25
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
S-NORMAL_REPN_T0-ON
Sözleşme No
0A84D0420016A826
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
06/06/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 6 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A84D0420016A826 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034915
BIST
16:282.651
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 49,96
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.652
En Düşük
2.620
16:2816,5787
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1644
|Açılış
|: 16,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,5968
En Düşük
15,9954
16:2817,8282
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,2314
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8739
En Düşük
17,3505
16:28988,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 11,44
|Açılış
|: 988,64
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
991,18
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler16:26
|RYSAS
|8,25
|56.196.290
|% 10,00
|
|KAPLM
|62,70
|3.446.601
|% 10,00
|
|TETMT
|256,50
|5.444.677
|% 9,99
|
|KRSTL
|7,44
|43.572.031
|% 9,90
|
|FLAP
|4,11
|41.928.327
|% 9,89
|
|MZHLD
|79,90
|5.190.672
|% -9,97
|
|EPLAS
|18,53
|105.303.966
|% -6,46
|
|SANFM
|33,66
|13.154.568
|% -3,66
|
|DIRIT
|2,58
|103.594
|% -3,01
|
|DOKTA
|26,02
|4.280.575
|% -2,77
|
|THYAO
|48,18
|3.854.032.132
|% 0,42
|
|SASA
|44,56
|3.650.589.571
|% 1,50
|
|AKBNK
|9,01
|2.502.622.543
|% 2,85
|
|SISE
|21,76
|2.198.312.031
|% 4,51
|
|GARAN
|15,76
|1.900.001.790
|% 4,65
|
|EKGYO
|2,88
|902.333.496
|% 3,60
|
|AKBNK
|9,01
|2.502.622.543
|% 2,85
|
|ODAS
|2,98
|789.934.830
|% 6,43
|
|YKBNK
|4,94
|1.071.178.656
|% 2,07
|
|DOHOL
|4,09
|818.033.728
|% 3,81
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5724
|16,5849
|% 1,04
|
|Euro
|17,7703
|17,8083
|% 1,20
|
|Sterlin
|20,7563
|20,8604
|% 1,56
|
|Frank
|17,1442
|17,2475
|% 0,91
|
|Riyal
|4,4095
|4,4316
|% 1,07
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|1,78
|
|Altın Gr.
|988
|988
|11,20
|
|Cumhuriyet
|6.578
|6.677
|49,00
|
|Tam
|6.547
|6.710
|44,01
|
|Yarım
|3.165
|3.246
|21,29
|
|Çeyrek
|1.587
|1.623
|10,64
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,35
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|0,36
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,24
|
Seans Raporu
16:26
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16:41SANKO
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16:39
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16:39
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SASA, AKBNK
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16:39XU100
Endeks 2, 650 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 86 üstünde . İşlem hacmi 36, 231.00 milyon TL de