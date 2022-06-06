BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
06.06.2022 16:31
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT140126T11_KESN_T1
Sözleşme No
0A84D042001776CF
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
06/06/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 6 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A84D042001776CF numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034918
BIST
16:462.651
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 49,38
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.652
En Düşük
2.620
16:4616,5811
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1668
|Açılış
|: 16,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,5968
En Düşük
15,9954
16:4617,8232
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,2264
|Açılış
|: 17,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8739
En Düşük
17,3505
16:46986,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 9,04
|Açılış
|: 986,24
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
991,18
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler16:44
|RYSAS
|8,25
|56.299.423
|% 10,00
|
|KAPLM
|62,70
|3.446.601
|% 10,00
|
|TETMT
|256,50
|5.455.707
|% 9,99
|
|TMSN
|27,64
|256.560.250
|% 9,94
|
|KRSTL
|7,44
|43.820.385
|% 9,90
|
|MZHLD
|79,90
|5.190.672
|% -9,97
|
|EPLAS
|18,45
|106.534.647
|% -6,87
|
|SANFM
|33,70
|13.250.777
|% -3,55
|
|DOKTA
|25,94
|4.334.433
|% -3,06
|
|HEDEF
|6,72
|32.803.528
|% -3,03
|
|THYAO
|47,96
|4.078.823.516
|% -0,04
|
|SASA
|44,84
|3.843.640.554
|% 2,14
|
|AKBNK
|9,00
|2.911.675.512
|% 2,74
|
|SISE
|21,72
|2.283.766.418
|% 4,32
|
|GARAN
|15,74
|1.948.042.099
|% 4,52
|
|AKBNK
|9,00
|2.911.675.512
|% 2,74
|
|EKGYO
|2,88
|931.132.580
|% 3,60
|
|ODAS
|3,00
|814.698.494
|% 7,14
|
|YKBNK
|4,93
|1.112.885.709
|% 1,86
|
|DOHOL
|4,09
|837.885.847
|% 3,81
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5678
|16,5812
|% 1,02
|
|Euro
|17,7763
|17,8201
|% 1,27
|
|Sterlin
|20,7377
|20,8417
|% 1,47
|
|Frank
|17,1300
|17,2332
|% 0,82
|
|Riyal
|4,4063
|4,4284
|% 0,99
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|1,78
|
|Altın Gr.
|988
|988
|11,20
|
|Cumhuriyet
|6.578
|6.677
|49,00
|
|Tam
|6.547
|6.710
|44,01
|
|Yarım
|3.165
|3.246
|21,29
|
|Çeyrek
|1.587
|1.623
|10,64
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,35
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|0,36
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,24
|
Seans Raporu
16:44
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-
16:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 15 artarak (% 1.89 ) 2, 383
-
16:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TMSN, RYSAS, KRSTL, KAPLM, FLAP, TETMT
-
16:59
KRSTL, ZRGYO, HUNER değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:59
EPLAS, UTPYA, MZHLD değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:59
Bu seansda işlem gören 266 hisse senedinden 184 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 67 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem