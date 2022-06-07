BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
07.06.2022 14:50
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRSALNF82311_MKTR_T0-ON TRSALNF82311_MKTR_T0-ON TRSTISB62911_MKTR_T0-ON
Sözleşme No
0A84F5420015C340 0A84F5420015C98B 0A84F54200157979
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
07/06/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 7 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A84F5420015C340 0A84F5420015C98B ve 0A84F54200157979 numaralı Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035294
BIST
14:532.643
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -5,42
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.633
14:5316,7602
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1868
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7661
En Düşük
16,5644
14:5317,9453
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,2038
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
14:53996,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 15,47
|Açılış
|: 996,23
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
997,28
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler14:53
|MARTI
|1,43
|41.612.696
|% 43,00
|
|INTEM
|62,70
|23.066.950
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|38.622.556
|% 9,94
|
|BOSSA
|62,70
|43.707.504
|% 9,62
|
|QUAGR
|29,38
|91.748.435
|% 8,81
|
|TOASO
|73,50
|1.301.789.586
|% -6,67
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,96
|40.575.582
|% -3,87
|
|PINSU
|5,14
|39.745.283
|% -3,56
|
|RODRG
|16,36
|1.927.564
|% -3,20
|
|THYAO
|48,02
|2.542.432.010
|% 0,33
|
|SASA
|44,32
|1.951.509.673
|% 0,09
|
|SAHOL
|21,24
|1.313.479.833
|% 1,43
|
|TOASO
|73,50
|1.301.789.586
|% -6,67
|
|KARSN
|7,33
|1.199.580.205
|% 1,10
|
|ODAS
|3,08
|743.054.271
|% 2,67
|
|KARSN
|7,33
|1.199.580.205
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,88
|437.209.252
|% 0,35
|
|TSKB
|2,39
|341.145.842
|% 2,58
|
|YKBNK
|4,94
|691.522.879
|% -0,80
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7553
|16,7602
|% 1,13
|
|Euro
|17,9099
|17,9453
|% 1,15
|
|Sterlin
|20,8789
|20,9836
|% 0,92
|
|Frank
|17,0895
|17,1924
|% 0,58
|
|Riyal
|4,4553
|4,4776
|% 1,21
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|6,45
|
|Altın Gr.
|996
|996
|15,50
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|81,00
|
|Tam
|6.614
|6.779
|87,30
|
|Yarım
|3.197
|3.279
|42,23
|
|Çeyrek
|1.603
|1.640
|21,11
|
|Gümüş.Ons
|22,02
|22,05
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,91
|0,14
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,49
|
Seans Raporu
14:53
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-
15:07TEKTU
Yüzde -3.43 oranında düşüşle 1.69 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 332, 416 adet işlem
-
15:03PINSU
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 5.13 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 652, 657 adet işlem
-
15:01TOASO
Yüzde -6.54 oranında düşüşle 73.60 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 509, 921 adet işlem
-
15:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, SAHOL, PGSUS
-
15:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 33 kaybederek (% -0.43 ) 2, 370