BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
07.06.2022 15:03
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TOASO.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A84F542000B05D3
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
07/06/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 7 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A84F542000B05D3 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035296
BIST
17:482.649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,41
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.620
17:4816,7450
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1716
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7752
En Düşük
16,5644
17:4817,9996
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,2581
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9996
En Düşük
17,7366
17:48996,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 15,82
|Açılış
|: 996,58
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
998,38
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler17:46
|MARTI
|1,38
|74.091.699
|% 38,00
|
|QUAGR
|29,70
|121.685.041
|% 10,00
|
|INTEM
|62,70
|23.386.658
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|40.234.077
|% 9,94
|
|MEPET
|3,38
|7.176.419
|% 9,74
|
|TOASO
|73,60
|1.614.101.558
|% -6,54
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,91
|50.285.860
|% -4,56
|
|KNFRT
|7,62
|43.068.950
|% -4,15
|
|DOKTA
|25,24
|2.344.437
|% -3,88
|
|THYAO
|48,60
|6.312.629.895
|% 1,55
|
|SISE
|23,02
|2.860.567.223
|% 5,21
|
|SASA
|44,06
|2.644.730.353
|% -0,50
|
|SAHOL
|21,26
|1.947.546.506
|% 1,53
|
|GARAN
|15,73
|1.704.005.298
|% -2,54
|
|ODAS
|3,03
|1.106.725.371
|% 1,00
|
|EKGYO
|2,86
|825.804.413
|% -0,35
|
|DOHOL
|4,25
|1.035.083.703
|% 1,43
|
|YKBNK
|4,92
|1.175.521.425
|% -1,20
|
|KARSN
|7,31
|1.442.369.962
|% 0,83
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7365
|16,7516
|% 1,08
|
|Euro
|17,9563
|18,0050
|% 1,49
|
|Sterlin
|20,9689
|21,0740
|% 1,36
|
|Frank
|17,1508
|17,2541
|% 0,94
|
|Riyal
|4,4497
|4,4721
|% 1,08
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|10,08
|
|Altın Gr.
|996
|996
|15,24
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,20
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,93
|0,17
|
|B. Petrol
|121
|121
|1,40
|
Seans Raporu
17:46
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17:59MARTI
Yüzde 38.00 oranında artışla 1.38 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 514, 233 adet işlem
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17:57PEGYO
Yüzde 4.58 oranında artışla 1.37 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 777, 443 adet işlem
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17:56ORGE
Yüzde 5.35 oranında artışla 8.27 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 159, 928 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 53 kaybederek (% -0.09 ) 2, 940