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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

08.06.2022 14:57
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali


BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
S-NORMAL_REPN_T0-ON
Sözleşme No
0A851902000E4C20
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
08/06/2022
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 8 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A851902000E4C20 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035725


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Cumhuriyet 6.817 6.920 168,00  
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Yarım 3.278 3.364 81,90  
Çeyrek 1.644 1.682 40,95  
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