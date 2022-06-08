BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
08.06.2022 14:57
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
S-NORMAL_REPN_T0-ON
Sözleşme No
0A851902000E4C20
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
08/06/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 8 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A851902000E4C20 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035725
BIST
14:572.645
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,89
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.641
14:5717,1879
En Yüksek
|Değişim
|: 2,59%
|| 0,4337
|Açılış
|: 17,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1906
En Düşük
16,7519
14:5718,5177
En Yüksek
|Değişim
|: 3,03%
|| 0,5444
|Açılış
|: 18,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5177
En Düşük
17,8912
14:571.021,64
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 23,82
|Açılış
|: 1.021,64
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.022,47
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler14:57
|EMKEL
|2,61
|26.302.604
|% 9,66
|
|MAGEN
|13,39
|67.724.239
|% 8,95
|
|ULUUN
|22,34
|334.480.749
|% 8,45
|
|TMSN
|30,92
|300.182.961
|% 6,84
|
|TUKAS
|12,76
|179.818.415
|% 6,60
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,48
|68.728.124
|% -9,49
|
|RALYH
|11,86
|59.578.364
|% -7,70
|
|OYYAT
|79,50
|51.439.458
|% -6,47
|
|TOASO
|68,75
|1.159.622.129
|% -6,27
|
|THYAO
|48,58
|4.192.881.224
|% 0,25
|
|SISE
|22,92
|2.433.901.179
|% -0,69
|
|SASA
|44,78
|1.641.782.409
|% 2,99
|
|KRDMD
|15,19
|1.421.408.593
|% 0,46
|
|EREGL
|34,88
|1.319.885.014
|% 0,52
|
|SEGYO
|1,27
|347.175.385
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,86
|529.401.769
|% 0,70
|
|TSKB
|2,41
|406.933.017
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,14
|615.568.904
|% -2,59
|
|YKBNK
|4,81
|646.570.041
|% -1,43
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1792
|17,1879
|% 2,59
|
|Euro
|18,4840
|18,5177
|% 3,03
|
|Sterlin
|21,4895
|21,5973
|% 2,19
|
|Frank
|17,5178
|17,6233
|% 2,11
|
|Riyal
|4,5643
|4,5872
|% 2,50
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-0,26
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|24,02
|
|Cumhuriyet
|6.817
|6.920
|168,00
|
|Tam
|6.783
|6.954
|169,29
|
|Yarım
|3.278
|3.364
|81,90
|
|Çeyrek
|1.644
|1.682
|40,95
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,02
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,17
|0,18
|
|B. Petrol
|122
|122
|1,12
|
Seans Raporu
14:57
daha fazla
-
15:12RYGYO
Yüzde -8.89 oranında düşüşle 4.51 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 864, 677 adet işlem
-
15:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 86 kaybederek (% -0.23 ) 2, 928
-
15:11XU100
Endeks 2, 643 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 18 altında . İşlem hacmi 31, 109.00 milyon TL de
-
15:11RNPOL
Yüzde -4.28 oranında düşüşle 13.63 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 316, 916 adet işlem
-
15:08CEMAS
Yüzde -3.47 oranında düşüşle 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 731, 263 adet işlem