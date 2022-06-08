BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
08.06.2022 17:04
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRSOPAS22319_KESN_T0
Sözleşme No
0A851902001F5953
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
08/06/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 8 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A851902001F5953 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035871
BIST
17:442.566
En Yüksek
|Değişim
|: -3,12%
|| -82,52
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.556
17:4417,1122
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 0,3580
|Açılış
|: 17,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1972
En Düşük
16,7519
17:4418,4128
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 0,4395
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5096
En Düşük
17,8912
17:441.020,11
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 22,28
|Açılış
|: 1.019,99
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.025,00
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler17:44
|ACSEL
|55,35
|21.690.448
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,61
|26.927.702
|% 9,66
|
|ULUUN
|22,38
|543.667.783
|% 8,64
|
|UFUK
|45,00
|832.990
|% 5,98
|
|TUKAS
|12,62
|292.495.392
|% 5,43
|
|OYYAT
|76,50
|87.324.956
|% -10,00
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,46
|109.160.705
|% -9,90
|
|TETMT
|238,00
|30.437.305
|% -9,47
|
|TOASO
|66,55
|1.653.370.112
|% -9,27
|
|THYAO
|47,62
|6.134.915.305
|% -1,73
|
|SISE
|22,08
|3.645.838.832
|% -4,33
|
|SASA
|43,52
|2.763.421.295
|% 0,09
|
|KRDMD
|14,84
|2.456.166.313
|% -1,85
|
|EREGL
|34,34
|2.326.220.322
|% -1,04
|
|EKGYO
|2,72
|954.833.420
|% -4,23
|
|SEGYO
|1,25
|411.444.052
|% 3,31
|
|TSKB
|2,33
|612.571.046
|% -3,32
|
|DOHOL
|4,07
|1.027.135.184
|% -4,24
|
|YKBNK
|4,67
|1.011.748.759
|% -4,30
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0901
|17,1122
|% 2,14
|
|Euro
|18,3828
|18,4128
|% 2,45
|
|Sterlin
|21,3802
|21,4875
|% 1,67
|
|Frank
|17,4829
|17,5882
|% 1,91
|
|Riyal
|4,5445
|4,5673
|% 2,05
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|3,70
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|22,16
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,16
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,18
|0,19
|
|B. Petrol
|122
|122
|1,08
|