BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarPay Senedi Repo Pazarıİlgili İşlem SırasıGARAN.E_PREP_T0-ON SAHOL.E_PREP_T0-ON SISE.E_PREP_T0-ONSözleşme No0A853D4100063D46 0A853D4200134A7B 0A853D42000F5756İşlemin Gerçekleşme Tarihi09/06/2022AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 9 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A853D4100063D46 0A853D4200134A7B ve 0A853D42000F5756 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036422BIST