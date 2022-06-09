BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarKesin Alım Satım Pazarıİlgili İşlem SırasıTRD100822T10_KESN_T0 TRT280432T14_KESN_T1Sözleşme No0A853D420016E621 0A853D4200085A09İşlemin Gerçekleşme Tarihi09/06/2022AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 9 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A853D420016E621 ve 0A853D4200085A09 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036442BIST