BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
09.06.2022 15:48
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRD100822T10_KESN_T0 TRT280432T14_KESN_T1
Sözleşme No
0A853D420016E621 0A853D4200085A09
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
09/06/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 9 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A853D420016E621 ve 0A853D4200085A09 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036442
BIST
15:442.524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -16,86
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.511
15:4417,2187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0925
|Açılış
|: 17,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2364
En Düşük
17,0843
15:4418,5807
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1869
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,6578
En Düşük
18,3717
15:441.025,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,72
|Açılış
|: 1.025,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.026,69
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler15:42
|TBORG
|20,90
|1.183.621
|% 10,00
|
|EUREN
|19,65
|38.239.607
|% 9,96
|
|FLAP
|4,29
|75.160.692
|% 9,16
|
|FONET
|12,97
|52.450.080
|% 9,08
|
|DOCO
|1.642,00
|42.062.209
|% 8,40
|
|TSGYO
|6,75
|51.693.367
|% -10,00
|
|OYYAT
|68,85
|91.310.799
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|36.889.515
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|3.907.435
|% -9,95
|
|PENTA
|402,50
|23.678.900
|% -8,44
|
|THYAO
|45,82
|5.136.024.865
|% -1,93
|
|SISE
|22,26
|2.437.591.273
|% 1,83
|
|SASA
|43,60
|1.812.520.001
|% 1,82
|
|SAHOL
|19,56
|1.465.201.516
|% -1,51
|
|TOASO
|63,40
|1.098.433.557
|% -4,01
|
|EKGYO
|2,62
|551.343.697
|% -2,24
|
|DOHOL
|4,00
|682.813.435
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,59
|662.059.635
|% 0,22
|
|SEGYO
|1,17
|165.791.797
|% -7,14
|
|ODAS
|2,91
|393.276.675
|% 1,39
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2139
|17,2234
|% 0,57
|
|Euro
|18,5545
|18,6033
|% 1,14
|
|Sterlin
|21,5415
|21,6496
|% 0,63
|
|Frank
|17,5822
|17,6881
|% 0,85
|
|Riyal
|4,5785
|4,6015
|% 0,58
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|-5,57
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.026
|4,91
|
|Cumhuriyet
|6.828
|6.931
|13,00
|
|Tam
|6.795
|6.966
|8,82
|
|Yarım
|3.284
|3.370
|4,27
|
|Çeyrek
|1.647
|1.685
|2,13
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,94
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,21
|0,06
|
|B. Petrol
|124
|124
|0,09
|
Seans Raporu
15:42
daha fazla
-
15:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 57 kaybederek (% -0.63 ) 2, 789
-
15:57XU100
Endeks 2, 528 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 5 altında . İşlem hacmi 31, 783.00 milyon TL de
-
15:57NTHOL
Yüzde -5.44 oranında düşüşle 12.33 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 801, 943 adet işlem
-
15:56OZGYO
Yüzde -5.41 oranında düşüşle 2.45 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 655, 022 adet işlem
-
15:54TTRAK
Yüzde -3.91 oranında düşüşle 238.40 lira fiyatla işlem gören hissede 290, 857 adet işlem