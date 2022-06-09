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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

09.06.2022 15:48
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali


BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRD100822T10_KESN_T0 TRT280432T14_KESN_T1
Sözleşme No
0A853D420016E621 0A853D4200085A09
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
09/06/2022
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 9 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A853D420016E621 ve 0A853D4200085A09 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036442


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DOCO 1.642,00 42.062.209 % 8,40  
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15:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.848 1.848 -5,57  
Altın Gr. 1.025 1.026 4,91  
Cumhuriyet 6.828 6.931 13,00  
Tam 6.795 6.966 8,82  
Yarım 3.284 3.370 4,27  
Çeyrek 1.647 1.685 2,13  
Gümüş.Ons 21,91 21,94 -0,12  
Gümüş Gr. 12,19 12,21 0,06  
B. Petrol 124 124 0,09  
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