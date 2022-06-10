BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
10.06.2022 16:07
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
S-NORMAL_REPN_T0-ON
Sözleşme No
0A856282000F9180 0A8562820014D745
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
10/06/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 10 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A856282000F9180 ve 0A8562820014D745 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036723
BIST
16:152.562
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -9,86
|Açılış
|: 2.553
|
|Önceki Kapanış
|: 2.572
|
2.598
En Düşük
2.541
16:1517,0545
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0631
|Açılış
|: 16,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2450
|
17,4307
En Düşük
16,8510
16:1518,0052
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -0,2513
|Açılış
|: 17,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4210
En Düşük
17,9163
16:151.007,82
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -11,97
|Açılış
|: 1.007,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,79
|
1.035,67
En Düşük
997,36
BIST En Aktif Hisseler16:15
|MAVI
|47,30
|87.439.300
|% 10,00
|
|DOBUR
|44,48
|6.134.767
|% 9,99
|
|AVHOL
|6,61
|21.821.524
|% 9,98
|
|SILVR
|18,95
|11.492.758
|% 9,98
|
|EUREN
|21,60
|310.517.340
|% 9,92
|
|OYYAT
|62,00
|99.056.514
|% -9,95
|
|TSGYO
|6,08
|98.610.264
|% -9,93
|
|DARDL
|3,56
|177.664.434
|% -8,25
|
|MAGEN
|12,66
|97.691.261
|% -5,59
|
|DGGYO
|10,31
|10.403.708
|% -4,98
|
|THYAO
|47,64
|4.382.568.088
|% -1,45
|
|SISE
|22,44
|1.568.312.682
|% -2,26
|
|AKBNK
|8,55
|1.499.877.424
|% 2,15
|
|YKBNK
|4,78
|1.335.799.794
|% 2,80
|
|GARAN
|15,34
|1.258.288.503
|% 0,26
|
|YKBNK
|4,78
|1.335.799.794
|% 2,80
|
|EKGYO
|2,63
|655.665.801
|% -1,87
|
|DOHOL
|4,13
|766.302.570
|% -0,72
|
|AKBNK
|8,55
|1.499.877.424
|% 2,15
|
|TSKB
|2,42
|335.159.443
|% 1,26
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0144
|17,0545
|% -0,37
|
|Euro
|17,9319
|18,0052
|% -1,38
|
|Sterlin
|21,0765
|21,1822
|% -1,43
|
|Frank
|17,2252
|17,3289
|% -1,23
|
|Riyal
|4,5322
|4,5549
|% -0,62
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.833
|-15,56
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|-12,46
|
|Cumhuriyet
|6.679
|6.780
|-114,00
|
|Tam
|6.639
|6.814
|-115,10
|
|Yarım
|3.209
|3.296
|-55,68
|
|Çeyrek
|1.609
|1.648
|-27,84
|
|Gümüş.Ons
|21,43
|21,45
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,84
|-0,14
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,29
|