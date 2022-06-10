BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
10.06.2022 16:17
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT020926T17_KESN_T1
Sözleşme No
0A856282000F8B1F
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
10/06/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 10 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A856282000F8B1F numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036726
BIST
16:132.563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -8,85
|Açılış
|: 2.553
|
|Önceki Kapanış
|: 2.572
|
2.598
En Düşük
2.541
16:1317,0481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0695
|Açılış
|: 16,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2450
|
17,4307
En Düşük
16,8510
16:1317,9957
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -0,2608
|Açılış
|: 17,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4210
En Düşük
17,9163
16:131.007,67
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -12,13
|Açılış
|: 1.007,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,79
|
1.035,67
En Düşük
997,36
BIST En Aktif Hisseler16:13
|MAVI
|47,30
|87.434.287
|% 10,00
|
|DOBUR
|44,48
|5.818.647
|% 9,99
|
|AVHOL
|6,61
|21.820.929
|% 9,98
|
|SILVR
|18,95
|11.492.758
|% 9,98
|
|EUREN
|21,60
|310.508.635
|% 9,92
|
|OYYAT
|62,00
|99.053.724
|% -9,95
|
|TSGYO
|6,08
|97.787.731
|% -9,93
|
|DARDL
|3,56
|176.210.702
|% -8,25
|
|MAGEN
|12,61
|97.406.219
|% -5,97
|
|DOCO
|1.555,40
|27.856.967
|% -5,16
|
|THYAO
|47,70
|4.369.323.574
|% -1,32
|
|SISE
|22,46
|1.566.197.038
|% -2,18
|
|AKBNK
|8,55
|1.499.713.974
|% 2,15
|
|YKBNK
|4,79
|1.334.376.286
|% 3,01
|
|GARAN
|15,33
|1.256.434.449
|% 0,20
|
|YKBNK
|4,79
|1.334.376.286
|% 3,01
|
|EKGYO
|2,61
|653.629.940
|% -2,61
|
|DOHOL
|4,13
|766.235.789
|% -0,72
|
|AKBNK
|8,55
|1.499.713.974
|% 2,15
|
|TSKB
|2,42
|335.157.551
|% 1,26
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0299
|17,0481
|% -0,41
|
|Euro
|17,9201
|17,9957
|% -1,43
|
|Sterlin
|21,0765
|21,1822
|% -1,43
|
|Frank
|17,2252
|17,3289
|% -1,23
|
|Riyal
|4,5322
|4,5549
|% -0,62
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-7,99
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-7,58
|
|Cumhuriyet
|6.698
|6.799
|-95,00
|
|Tam
|6.668
|6.843
|-85,73
|
|Yarım
|3.223
|3.310
|-41,47
|
|Çeyrek
|1.616
|1.655
|-20,74
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,64
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,89
|-0,08
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,05
|
Seans Raporu
16:13
daha fazla
-
16:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 89 kaybederek (% -0.49 ) 2, 824
-
16:28XU100
Endeks 2, 562 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 35 altında . İşlem hacmi 29, 809.00 milyon TL de
-
16:26DARDL
Yüzde -7.99 oranında düşüşle 3.57 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 818, 118 adet işlem
-
16:24ZGOLD
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 102.10 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 309 adet işlem
-
16:23XU100
Endeks 2, 559 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 48 altında . İşlem hacmi 29, 495.00 milyon TL de