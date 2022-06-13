BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
13.06.2022 16:58
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRPNROS62211_KESN_T0
Sözleşme No
0A85CC42001C56D0
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
13/06/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 13 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A85CC42001C56D0 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036956
BIST
17:522.507
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -36,25
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.506
17:5217,2649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1545
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2801
En Düşük
17,0425
17:5218,0569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0453
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,2021
En Düşük
17,8779
17:521.012,97
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -16,98
|Açılış
|: 1.012,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.011,31
BIST En Aktif Hisseler17:50
|EUREN
|23,76
|384.426.248
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,15
|71.619.005
|% 10,00
|
|PENTA
|430,60
|56.818.123
|% 9,99
|
|DOBUR
|48,92
|13.285.335
|% 9,98
|
|FONET
|14,35
|155.834.125
|% 9,96
|
|TSGYO
|5,48
|73.619.791
|% -9,87
|
|DAGHL
|24,68
|2.010.757
|% -9,60
|
|GESAN
|30,22
|186.007.046
|% -7,81
|
|BALAT
|8,31
|177.269
|% -7,15
|
|CRFSA
|35,76
|190.554.832
|% -7,02
|
|THYAO
|47,00
|5.421.138.975
|% 0,64
|
|EREGL
|31,24
|2.661.746.722
|% -6,02
|
|SISE
|22,30
|2.086.412.070
|% 0,36
|
|KRDMD
|13,17
|1.527.305.356
|% -5,86
|
|SASA
|42,58
|1.291.416.397
|% -3,14
|
|EKGYO
|2,60
|659.891.309
|% 0,39
|
|SEGYO
|1,18
|286.599.422
|% 1,72
|
|YKBNK
|4,76
|940.177.888
|% 0,21
|
|DOHOL
|4,06
|695.262.786
|% 0,25
|
|ODAS
|2,83
|440.510.885
|% -3,08
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2394
|17,2625
|% 0,89
|
|Euro
|18,0243
|18,0585
|% 0,26
|
|Sterlin
|20,8863
|20,9911
|% -0,57
|
|Frank
|17,2499
|17,3538
|% 0,02
|
|Riyal
|4,5857
|4,6087
|% 0,84
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|-44,82
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|-15,98
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|-57,00
|
|Tam
|6.710
|6.829
|-111,00
|
|Yarım
|3.294
|3.340
|-55,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.670
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|21,03
|21,05
|-0,87
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,69
|-0,37
|
|B. Petrol
|119
|119
|-2,75
|