BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
13.06.2022 17:04
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
PETKM.E_PREP_T0-ON EREGL.E_PREP_T0-ON KRDMD.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A85CC420010EFF2 0A85CC41000C0D5D 0A85CC42000ED1EC
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
13/06/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 13 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A85CC420010EFF2 0A85CC41000C0D5D ve 0A85CC42000ED1EC numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036959
BIST
17:302.521
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -21,96
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.515
17:3017,2505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1401
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2801
En Düşük
17,0425
17:3018,0441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0325
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,2021
En Düşük
17,8779
17:301.012,98
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -16,98
|Açılış
|: 1.012,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.012,94
BIST En Aktif Hisseler17:28
|EUREN
|23,76
|383.881.502
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,15
|71.547.803
|% 10,00
|
|DOBUR
|48,92
|13.190.136
|% 9,98
|
|FONET
|14,35
|155.444.336
|% 9,96
|
|UFUK
|55,45
|2.605.446
|% 9,91
|
|TSGYO
|5,48
|73.403.775
|% -9,87
|
|DAGHL
|24,68
|2.010.757
|% -9,60
|
|TMSN
|29,82
|303.782.990
|% -7,16
|
|BALAT
|8,31
|177.269
|% -7,15
|
|GESAN
|30,58
|179.580.140
|% -6,71
|
|THYAO
|47,04
|5.222.306.711
|% 0,73
|
|EREGL
|31,40
|2.439.932.081
|% -5,54
|
|SISE
|22,16
|1.938.433.388
|% -0,27
|
|KRDMD
|13,14
|1.460.945.219
|% -6,08
|
|SASA
|42,64
|1.238.087.352
|% -3,00
|
|EKGYO
|2,61
|630.608.595
|% 0,77
|
|SEGYO
|1,18
|276.797.049
|% 1,72
|
|YKBNK
|4,77
|903.921.793
|% 0,42
|
|DOHOL
|4,04
|646.012.564
|% -0,25
|
|ODAS
|2,85
|398.238.723
|% -2,40
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2458
|17,2547
|% 0,84
|
|Euro
|18,0175
|18,0409
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,8801
|20,9848
|% -0,60
|
|Frank
|17,2580
|17,3619
|% 0,07
|
|Riyal
|4,5831
|4,6061
|% 0,79
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.830
|-42,36
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|-16,00
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|-57,00
|
|Tam
|6.710
|6.832
|-108,00
|
|Yarım
|3.294
|3.341
|-54,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.670
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|21,12
|21,14
|-0,78
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|-0,39
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,84
|