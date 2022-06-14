BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
14.06.2022 15:30
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT020926T17_KESN_T1
Sözleşme No
0A85F202000A7FF4 0A85F202000A7E24
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
14/06/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 14 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A85F202000A7FF4 ve 0A85F202000A7E24 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037197
BIST
17:052.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 14,70
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
17:0517,2782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0166
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
17:0518,0421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0504
|Açılış
|: 18,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
17:051.008,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,27
|Açılış
|: 1.008,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler17:03
|IDEAS
|19,69
|15.625.878
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.431.624
|% 10,00
|
|PENTA
|473,60
|56.072.062
|% 9,99
|
|FONET
|15,78
|93.000.209
|% 9,97
|
|RTALB
|14,79
|74.973.765
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,94
|5.461.960
|% -9,85
|
|KAPLM
|53,35
|2.099.071
|% -5,32
|
|ISGYO
|13,60
|201.534.157
|% -4,83
|
|SUMAS
|62,00
|498.926
|% -4,62
|
|BRMEN
|1,78
|123.761
|% -4,30
|
|THYAO
|47,20
|3.655.881.654
|% 0,43
|
|EREGL
|30,76
|1.852.780.364
|% -1,22
|
|SISE
|22,14
|1.747.855.502
|% -0,09
|
|SASA
|43,88
|1.539.563.964
|% 2,96
|
|KRDMD
|13,14
|978.011.168
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,60
|458.507.658
|% 0,39
|
|MOBTL
|1,79
|260.003.395
|% -4,28
|
|YKBNK
|4,68
|647.251.176
|% -1,06
|
|ODAS
|2,87
|336.750.345
|% 1,77
|
|TSKB
|2,33
|259.222.346
|% -1,69
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2727
|17,2828
|% 0,12
|
|Euro
|18,0090
|18,0353
|% 0,24
|
|Sterlin
|20,7650
|20,8691
|% -0,50
|
|Frank
|17,2966
|17,4008
|% 0,36
|
|Riyal
|4,5907
|4,6138
|% 0,13
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|-3,93
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|0,72
|
|Cumhuriyet
|6.725
|6.826
|-24,00
|
|Tam
|6.706
|6.811
|-7,00
|
|Yarım
|3.292
|3.331
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.665
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,01
|21,04
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|0,03
|
|B. Petrol
|125
|125
|2,59
|