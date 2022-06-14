BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
14.06.2022 15:33
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
YKBNK.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A85F202000E6011
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
14/06/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 14 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A85F20
16:532.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 11,84
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
16:5317,2722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0106
|Açılış
|: 17,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
16:5318,0541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0624
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
16:531.009,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,10
|Açılış
|: 1.009,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler16:51
|IDEAS
|19,69
|15.625.681
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.408.084
|% 10,00
|
|PENTA
|473,60
|56.057.854
|% 9,99
|
|FONET
|15,78
|92.942.044
|% 9,97
|
|RTALB
|14,79
|74.940.488
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,94
|5.437.749
|% -9,85
|
|MOBTL
|1,77
|256.638.162
|% -5,35
|
|KAPLM
|53,35
|2.099.071
|% -5,32
|
|RYSAS
|8,74
|37.004.894
|% -5,00
|
|SUMAS
|62,00
|498.926
|% -4,62
|
|THYAO
|47,12
|3.499.913.577
|% 0,26
|
|EREGL
|30,72
|1.786.976.598
|% -1,35
|
|SISE
|22,06
|1.685.046.285
|% -0,45
|
|SASA
|43,42
|1.387.610.357
|% 1,88
|
|KRDMD
|13,09
|954.217.452
|% -0,46
|
|EKGYO
|2,60
|455.284.898
|% 0,39
|
|MOBTL
|1,77
|256.638.162
|% -5,35
|
|YKBNK
|4,67
|620.558.418
|% -1,27
|
|ODAS
|2,84
|321.891.948
|% 0,71
|
|TSKB
|2,32
|256.134.510
|% -2,11
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2554
|17,2744
|% 0,07
|
|Euro
|18,0357
|18,0664
|% 0,42
|
|Sterlin
|20,7751
|20,8793
|% -0,45
|
|Frank
|17,3051
|17,4094
|% 0,41
|
|Riyal
|4,5897
|4,6127
|% 0,11
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|-2,67
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|1,53
|
|Cumhuriyet
|6.724
|6.825
|-25,00
|
|Tam
|6.712
|6.815
|-3,00
|
|Yarım
|3.295
|3.333
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.666
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,12
|21,15
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,76
|0,05
|
|B. Petrol
|124
|124
|1,81
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Seans Raporu
16:51
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