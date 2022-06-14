BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarPay Senedi Repo Pazarıİlgili İşlem SırasıYKBNK.E_PREP_T0-ONSözleşme No0A85F202000E6011İşlemin Gerçekleşme Tarihi14/06/2022AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 14 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A85F20