BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarMenkul Kıymet Tercihli Repo Pazarıİlgili İşlem SırasıTRSZORN22313_MKTR_T0-ONSözleşme No0A8615020011165Bİşlemin Gerçekleşme Tarihi15/06/2022AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 15 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8615020011165B numaralı Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037424BIST