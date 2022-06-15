BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
15.06.2022 14:51
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRSZORN22313_MKTR_T0-ON
Sözleşme No
0A8615020011165B
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
15/06/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 15 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8615020011165B numaralı Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037424
BIST
16:042.515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 6,05
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.525
En Düşük
2.502
16:0417,2993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0347
|Açılış
|: 17,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3098
En Düşük
17,2142
16:0418,0182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0091
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
16:041.017,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 13,49
|Açılış
|: 1.017,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.021,20
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler16:02
|TETMT
|243,40
|9.135.332
|% 9,99
|
|YGGYO
|20,36
|5.374.644
|% 9,94
|
|UFUK
|67,00
|1.424.688
|% 9,93
|
|MZHLD
|105,80
|5.748.402
|% 9,92
|
|IDEAS
|21,64
|38.811.819
|% 9,90
|
|TSGYO
|4,45
|3.784.000
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|8.751.912
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.100,00
|288.500
|% -7,50
|
|ORMA
|25,20
|108.629
|% -7,01
|
|EMNIS
|20,00
|130.875
|% -6,54
|
|THYAO
|47,60
|2.848.342.008
|% 1,58
|
|EREGL
|29,98
|1.989.590.666
|% -1,45
|
|SASA
|45,30
|1.503.466.255
|% 1,66
|
|SISE
|21,62
|1.474.483.195
|% -1,46
|
|AKBNK
|8,60
|817.328.963
|% 2,02
|
|MARTI
|1,52
|345.870.975
|% 8,57
|
|TSKB
|2,10
|385.159.976
|% -4,55
|
|YKBNK
|4,69
|621.996.508
|% 1,52
|
|ISCTR
|4,77
|560.211.940
|% -0,63
|
|AKBNK
|8,60
|817.328.963
|% 2,02
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2923
|17,3006
|% 0,21
|
|Euro
|18,0061
|18,0199
|% 0,06
|
|Sterlin
|20,7966
|20,9009
|% 0,67
|
|Frank
|17,2117
|17,3154
|% 0,22
|
|Riyal
|4,5935
|4,6165
|% 0,09
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|22,74
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.020
|15,46
|
|Cumhuriyet
|6.786
|6.888
|72,00
|
|Tam
|6.760
|6.864
|76,00
|
|Yarım
|3.319
|3.357
|37,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.678
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,60
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|12,02
|12,03
|0,33
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,18
|
Seans Raporu
16:02
daha fazla
-
16:17MEGAP
Yüzde 5.86 oranında artışla 6.87 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 544, 723 adet işlem
-
16:17MEGAP
Yüzde 5.86 oranında artışla 6.87 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 544, 723 adet işlem
-
16:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 65 artarak (% 0.17 ) 2, 762
-
16:16XU100
Endeks 2, 515 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 22, 824.00 milyon TL de
-
16:16HEKTS
Yüzde 4.44 oranında artışla 32.94 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 163, 390 adet işlem