BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
15.06.2022 14:55
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
EREGL.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A861501000C4826
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
15/06/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 15 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A861501000C4826 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037425
BIST
16:462.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 19,60
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.531
En Düşük
2.502
16:4617,2905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0259
|Açılış
|: 17,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3098
En Düşük
17,2142
16:4618,0428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0337
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
16:461.015,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 11,08
|Açılış
|: 1.015,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.021,20
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler16:44
|TETMT
|243,40
|9.135.819
|% 9,99
|
|YGGYO
|20,36
|5.377.189
|% 9,94
|
|UFUK
|67,00
|1.431.991
|% 9,93
|
|MZHLD
|105,80
|5.748.402
|% 9,92
|
|BALAT
|10,10
|962.375
|% 9,90
|
|TSGYO
|4,45
|3.911.457
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|8.928.642
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.100,00
|288.500
|% -7,50
|
|ORMA
|25,20
|108.629
|% -7,01
|
|EMNIS
|20,00
|130.875
|% -6,54
|
|THYAO
|48,02
|3.776.298.144
|% 2,48
|
|EREGL
|30,00
|2.280.555.090
|% -1,38
|
|SASA
|45,12
|1.672.166.062
|% 1,26
|
|SISE
|21,82
|1.581.972.349
|% -0,55
|
|AKBNK
|8,65
|893.913.117
|% 2,61
|
|MARTI
|1,53
|357.979.077
|% 9,29
|
|TSKB
|2,10
|415.218.111
|% -4,55
|
|YKBNK
|4,70
|673.754.272
|% 1,73
|
|ISCTR
|4,79
|600.120.022
|% -0,21
|
|DOHOL
|4,09
|454.045.112
|% 1,49
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2843
|17,2880
|% 0,14
|
|Euro
|18,0289
|18,0479
|% 0,22
|
|Sterlin
|20,8029
|20,9073
|% 0,70
|
|Frank
|17,1891
|17,2927
|% 0,09
|
|Riyal
|4,5953
|4,6183
|% 0,13
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|18,08
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|12,29
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|61,00
|
|Tam
|6.742
|6.845
|57,00
|
|Yarım
|3.310
|3.348
|28,00
|
|Çeyrek
|1.658
|1.673
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,59
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|12,00
|0,30
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,60
|
Seans Raporu
16:44
daha fazla
-
16:59EUREN
Yüzde 4.06 oranında artışla 24.08 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 231, 632 adet işlem
-
16:57MEGAP
Yüzde 4.01 oranında artışla 6.75 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 037, 511 adet işlem
-
16:57MEGAP
Yüzde 4.01 oranında artışla 6.75 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 037, 511 adet işlem
-
16:56XU100
Endeks 2, 528 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 77 üstünde . İşlem hacmi 26, 285.00 milyon TL de
-
16:56IDEAS
Yüzde 8.18 oranında artışla 21.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 337, 130 adet işlem