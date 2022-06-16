BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
16.06.2022 11:55
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT170724T14_KESN_T0
Sözleşme No
0A86390200085480 0A86390200086702 0A86390200086EE9
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
16/06/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 16 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A86390200085480, 0A86390200086702 ve 0A86390200086EE9 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037628
BIST
13:382.503
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -28,04
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.502
13:3817,3178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0801
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
13:3818,0631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0435
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1602
En Düşük
17,9707
13:381.014,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,57
|Açılış
|: 1.014,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.012,77
BIST En Aktif Hisseler13:36
|YGGYO
|22,38
|14.676.367
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,86
|104.985.341
|% 9,21
|
|UFUK
|72,45
|8.316.767
|% 8,13
|
|GLBMD
|6,70
|3.001.860
|% 8,06
|
|EUREN
|25,66
|152.393.038
|% 7,63
|
|DOBUR
|49,50
|2.872.584
|% -10,00
|
|FONET
|14,03
|97.850.143
|% -5,39
|
|HEDEF
|6,84
|12.987.969
|% -4,47
|
|KOZAA
|26,66
|149.903.045
|% -3,96
|
|ENKAI
|18,08
|234.341.740
|% -3,68
|
|THYAO
|47,74
|2.949.638.039
|% -1,45
|
|SASA
|46,22
|1.835.457.402
|% 3,35
|
|EREGL
|29,88
|1.551.449.748
|% -0,27
|
|SISE
|21,38
|869.551.091
|% -1,93
|
|KRDMD
|13,25
|617.391.040
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,67
|426.157.850
|% -1,89
|
|EKGYO
|2,60
|235.604.202
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,02
|293.285.975
|% -2,19
|
|ODAS
|2,96
|205.597.298
|% 1,02
|
|TSKB
|2,13
|139.308.288
|% -0,93
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3084
|17,3147
|% 0,45
|
|Euro
|18,0267
|18,0581
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,9656
|21,0708
|% 0,29
|
|Frank
|17,5958
|17,7018
|% 1,97
|
|Riyal
|4,5986
|4,6216
|% 0,48
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-12,81
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|-1,42
|
|Cumhuriyet
|6.742
|6.844
|4,00
|
|Tam
|6.733
|6.830
|-41,00
|
|Yarım
|3.306
|3.341
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.670
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,46
|21,49
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,96
|-0,06
|
|B. Petrol
|118
|118
|-0,54
|