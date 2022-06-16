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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

16.06.2022 11:55
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali


BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT170724T14_KESN_T0
Sözleşme No
0A86390200085480 0A86390200086702 0A86390200086EE9
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
16/06/2022
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 16 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A86390200085480, 0A86390200086702 ve 0A86390200086EE9 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037628


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TSGYO 4,86 104.985.341 % 9,21  
UFUK 72,45 8.316.767 % 8,13  
GLBMD 6,70 3.001.860 % 8,06  
EUREN 25,66 152.393.038 % 7,63  
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13:36 Alış Satış %  
Dolar 17,3084 17,3147 % 0,45  
Euro 18,0267 18,0581 % 0,21  
Sterlin 20,9656 21,0708 % 0,29  
Frank 17,5958 17,7018 % 1,97  
Riyal 4,5986 4,6216 % 0,48  
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13:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.821 1.821 -12,81  
Altın Gr. 1.014 1.014 -1,42  
Cumhuriyet 6.742 6.844 4,00  
Tam 6.733 6.830 -41,00  
Yarım 3.306 3.341 -20,00  
Çeyrek 1.656 1.670 -10,00  
Gümüş.Ons 21,46 21,49 -0,19  
Gümüş Gr. 11,94 11,96 -0,06  
B. Petrol 118 118 -0,54  
Seans Raporu 13:36
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