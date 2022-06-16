BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
16.06.2022 16:48
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
S-NORMAL_REPN_T0-ON
Sözleşme No
0A86390200154379
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
16/06/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 16 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A86390200154379 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037713
BIST
18:052.485
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -45,75
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
18:0517,3100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0723
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
18:0518,2307
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,2111
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,2372
En Düşük
17,9707
18:051.020,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,38
|Açılış
|: 1.020,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SANEL
|6,16
|6.008.059
|% 10,00
|
|UFUK
|73,70
|10.966.940
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,38
|23.631.078
|% 9,92
|
|EUREN
|26,20
|309.392.129
|% 9,90
|
|TSGYO
|4,89
|133.756.318
|% 9,89
|
|FONET
|13,35
|154.190.060
|% -9,98
|
|MEGAP
|5,88
|77.864.096
|% -9,12
|
|MEGAP
|5,88
|77.864.096
|% -9,12
|
|DOBUR
|51,00
|3.612.594
|% -7,27
|
|PENTA
|424,10
|34.591.685
|% -6,79
|
|THYAO
|47,32
|5.074.018.523
|% -2,31
|
|SASA
|45,40
|3.197.466.616
|% 1,52
|
|EREGL
|29,20
|2.811.302.538
|% -2,54
|
|SISE
|21,00
|1.802.553.401
|% -3,67
|
|KRDMD
|12,97
|1.321.774.844
|% -1,74
|
|YKBNK
|4,65
|1.005.889.440
|% -2,31
|
|EKGYO
|2,55
|542.667.827
|% -1,92
|
|ODAS
|3,01
|538.700.586
|% 2,73
|
|ISCTR
|4,70
|778.604.070
|% -1,47
|
|DOHOL
|3,90
|661.651.363
|% -5,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2963
|17,3072
|% 0,40
|
|Euro
|18,1927
|18,2316
|% 1,18
|
|Sterlin
|21,1776
|21,2839
|% 1,31
|
|Frank
|17,7676
|17,8747
|% 2,97
|
|Riyal
|4,5987
|4,6218
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.833
|-1,18
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|2,73
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.757
|6.863
|-8,00
|
|Yarım
|3.317
|3.357
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.678
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,66
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,02
|0,00
|
|B. Petrol
|117
|117
|-1,05
|