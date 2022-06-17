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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

17.06.2022 16:29
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali


BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
EREGL.E_PREP_T0-ON KCHOL.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A865D410009C642 0A865D41000926D8 0A865D42000CD0C3
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
17/06/2022
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 17 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A865D410009C642, 0A865D41000926D8 ve 0A865D42000CD0C3 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037991


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Tam 6.787 6.908 -58,00  
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