BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarPay Senedi Repo Pazarıİlgili İşlem SırasıEREGL.E_PREP_T0-ON KCHOL.E_PREP_T0-ONSözleşme No0A865D410009C642 0A865D41000926D8 0A865D42000CD0C3İşlemin Gerçekleşme Tarihi17/06/2022AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 17 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A865D410009C642, 0A865D41000926D8 ve 0A865D42000CD0C3 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037991BIST