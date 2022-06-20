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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

20.06.2022 16:54
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali


BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

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Türkçe
İşlem İptali

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Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT170424T17_KESN_T1 TRT240724T15_KESN_T0 TRT011025T16_KESN_T1
Sözleşme No
Ektedir. (10 işlem)
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
20/06/2022
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 2
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BIST En Aktif Hisseler16:45
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGEEN 2.205,50 191.405.475 % 10,00  
ORMA 31,46 642.256 % 10,00  
LIDFA 11,66 3.822.218 % 10,00  
DOKTA 26,46 3.800.962 % 9,98  
ULUSE 167,60 29.390.377 % 9,97  
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16:45 Alış Satış %  
Dolar 17,3253 17,3288 % 0,02  
Euro 18,2265 18,2470 % 0,34  
Sterlin 21,1380 21,2440 % 0,12  
Frank 17,8456 17,9531 % 0,36  
Riyal 4,6043 4,6274 % 0,02  
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16:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.836 1.837 -2,96  
Altın Gr. 1.025 1.025 -0,06  
Cumhuriyet 6.817 6.920 -7,00  
Tam 6.796 6.896 -70,00  
Yarım 3.336 3.373 -34,00  
Çeyrek 1.671 1.686 -17,00  
Gümüş.Ons 21,54 21,57 -0,12  
Gümüş Gr. 12,03 12,05 -0,04  
B. Petrol 113 113 -0,58  
Seans Raporu 16:45
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