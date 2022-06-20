BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
20.06.2022 16:54
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT170424T17_KESN_T1 TRT240724T15_KESN_T0 TRT011025T16_KESN_T1
Sözleşme No
Ektedir. (10 işlem)
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
20/06/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 2
16:452.524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -9,46
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.555
En Düşük
2.511
16:4517,3288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0038
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3931
En Düşük
17,2675
16:4518,2470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0615
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3525
En Düşük
18,0996
16:451.024,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 1.024,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler16:45
|EGEEN
|2.205,50
|191.405.475
|% 10,00
|
|ORMA
|31,46
|642.256
|% 10,00
|
|LIDFA
|11,66
|3.822.218
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|3.800.962
|% 9,98
|
|ULUSE
|167,60
|29.390.377
|% 9,97
|
|BRKO
|1,35
|1.699.842
|% -6,25
|
|ISDMR
|23,58
|119.855.812
|% -6,06
|
|DOBUR
|44,74
|1.075.268
|% -5,25
|
|YONGA
|19,90
|148.174
|% -4,78
|
|EREGL
|27,48
|3.382.363.917
|% -4,72
|
|THYAO
|50,05
|5.804.362.026
|% 3,88
|
|EREGL
|27,48
|3.382.363.917
|% -4,72
|
|SASA
|46,02
|1.277.503.790
|% -0,04
|
|SISE
|21,86
|1.236.595.497
|% -0,18
|
|TUPRS
|258,00
|1.030.633.174
|% -3,87
|
|ODAS
|3,07
|777.696.475
|% 4,78
|
|YKBNK
|4,87
|797.811.986
|% -0,20
|
|DOHOL
|4,04
|604.934.393
|% 2,02
|
|EREGL
|27,48
|3.382.363.917
|% -4,72
|
|EKGYO
|2,62
|315.794.283
|% 0,00
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3253
|17,3288
|% 0,02
|
|Euro
|18,2265
|18,2470
|% 0,34
|
|Sterlin
|21,1380
|21,2440
|% 0,12
|
|Frank
|17,8456
|17,9531
|% 0,36
|
|Riyal
|4,6043
|4,6274
|% 0,02
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|-2,96
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|6.817
|6.920
|-7,00
|
|Tam
|6.796
|6.896
|-70,00
|
|Yarım
|3.336
|3.373
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.686
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,57
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,05
|-0,04
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,58
|