BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
24.06.2022 13:46
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A8759C2000F9AAC, 0A8759C200127646, 0A8759C2000C6C29, 0A8759C2000C6C2A, 0A8759C2000C7C87
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
24/06/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 24 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8759C2000F9AAC, 0A8759C200127646, 0A8759C2000C6C29, 0A8759C2000C6C2A ve 0A8759C2000C7C87 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039094
BIST
14:432.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,88
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.525
14:4317,3741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0216
|Açılış
|: 17,3870
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3796
En Düşük
17,2992
14:4318,2871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0092
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3505
En Düşük
18,2245
14:431.018,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,34
|Açılış
|: 1.018,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler14:43
|BASCM
|3,52
|599.035
|% 10,00
|
|MAKIM
|15,56
|73.996.539
|% 9,96
|
|SNKRN
|26,38
|7.792.469
|% 9,92
|
|ECZYT
|52,35
|75.239.854
|% 9,06
|
|KGYO
|8,55
|15.106.253
|% 8,09
|
|UFUK
|71,40
|2.290.223
|% -9,96
|
|TBORG
|22,50
|591.654
|% -7,18
|
|TSGYO
|4,62
|31.797.538
|% -6,10
|
|BAYRK
|6,70
|13.995.652
|% -4,96
|
|EMNIS
|22,52
|135.369
|% -4,09
|
|THYAO
|49,70
|3.656.839.228
|% -1,68
|
|ASELS
|24,54
|1.840.676.527
|% 5,32
|
|EREGL
|27,90
|1.404.884.944
|% 1,16
|
|KRDMD
|12,51
|897.696.155
|% -0,32
|
|SISE
|21,46
|897.081.657
|% -0,46
|
|ODAS
|3,14
|758.935.238
|% -3,09
|
|YKBNK
|4,74
|588.797.847
|% -2,07
|
|TSKB
|2,11
|232.968.132
|% -3,21
|
|EKGYO
|2,57
|220.173.997
|% -0,77
|
|ASELS
|24,54
|1.840.676.527
|% 5,32
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3723
|17,3750
|% 0,13
|
|Euro
|18,2749
|18,2848
|% 0,04
|
|Sterlin
|21,2649
|21,3716
|% 0,36
|
|Frank
|18,0744
|18,1832
|% 0,68
|
|Riyal
|4,6150
|4,6381
|% 0,20
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|2,03
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.019
|2,82
|
|Cumhuriyet
|6.780
|6.883
|-64,00
|
|Tam
|6.764
|6.861
|-1,00
|
|Yarım
|3.321
|3.356
|0,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.677
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,86
|20,89
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|-0,05
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,86
|