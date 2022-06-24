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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

24.06.2022 13:46
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali


BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A8759C2000F9AAC, 0A8759C200127646, 0A8759C2000C6C29, 0A8759C2000C6C2A, 0A8759C2000C7C87
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
24/06/2022
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 24 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8759C2000F9AAC, 0A8759C200127646, 0A8759C2000C6C29, 0A8759C2000C6C2A ve 0A8759C2000C7C87 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039094


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BASCM 3,52 599.035 % 10,00  
MAKIM 15,56 73.996.539 % 9,96  
SNKRN 26,38 7.792.469 % 9,92  
ECZYT 52,35 75.239.854 % 9,06  
KGYO 8,55 15.106.253 % 8,09  
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14:43 Alış Satış %  
Dolar 17,3723 17,3750 % 0,13  
Euro 18,2749 18,2848 % 0,04  
Sterlin 21,2649 21,3716 % 0,36  
Frank 18,0744 18,1832 % 0,68  
Riyal 4,6150 4,6381 % 0,20  
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14:43 Alış Satış %  
Altın Ons 1.825 1.825 2,03  
Altın Gr. 1.018 1.019 2,82  
Cumhuriyet 6.780 6.883 -64,00  
Tam 6.764 6.861 -1,00  
Yarım 3.321 3.356 0,00  
Çeyrek 1.663 1.677 -1,00  
Gümüş.Ons 20,86 20,89 -0,08  
Gümüş Gr. 11,63 11,64 -0,05  
B. Petrol 112 112 1,86  
Seans Raporu 14:43
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