BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
24.06.2022 15:49
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A8759C200186D10
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
24/06/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 24 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8759C200186D10 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039120
BIST
17:042.570
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 26,37
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.571
En Düşük
2.525
17:0417,3747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0222
|Açılış
|: 17,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3807
En Düşük
17,2992
17:0418,3576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0797
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3709
En Düşük
18,2245
17:041.020,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,59
|Açılış
|: 1.020,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler17:02
|ECZYT
|52,80
|105.150.755
|% 10,00
|
|BASCM
|3,52
|599.035
|% 10,00
|
|BRSAN
|34,36
|93.038.716
|% 9,99
|
|MAKIM
|15,56
|74.753.393
|% 9,96
|
|SNKRN
|26,38
|7.792.469
|% 9,92
|
|UFUK
|71,40
|2.290.223
|% -9,96
|
|TBORG
|22,50
|591.654
|% -7,18
|
|TSGYO
|4,63
|35.815.689
|% -5,89
|
|EMNIS
|22,52
|135.369
|% -4,09
|
|IMASM
|55,40
|7.501.042
|% -3,99
|
|THYAO
|50,50
|5.053.782.608
|% -0,10
|
|ASELS
|24,68
|2.150.139.244
|% 5,92
|
|EREGL
|28,06
|1.764.808.937
|% 1,74
|
|SISE
|21,92
|1.566.016.360
|% 1,67
|
|KRDMD
|12,69
|1.135.862.849
|% 1,12
|
|ODAS
|3,22
|1.004.417.751
|% -0,62
|
|YKBNK
|4,78
|796.705.882
|% -1,24
|
|TSKB
|2,11
|280.087.057
|% -3,21
|
|EKGYO
|2,60
|275.236.012
|% 0,39
|
|THYAO
|50,50
|5.053.782.608
|% -0,10
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3640
|17,3731
|% 0,12
|
|Euro
|18,3371
|18,3576
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,2997
|21,4065
|% 0,52
|
|Frank
|18,1363
|18,2455
|% 1,02
|
|Riyal
|4,6149
|4,6380
|% 0,20
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|3,16
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|4,20
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.891
|-56,00
|
|Tam
|6.774
|6.873
|11,00
|
|Yarım
|3.326
|3.362
|6,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.680
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,95
|20,98
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|-0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,53
|