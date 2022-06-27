BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarPay Senedi Repo Pazarıİlgili İşlem SırasıPETKM.E_PREP_T1-ONSözleşme No0A87C6C200111C8Eİşlemin Gerçekleşme Tarihi27/06/2022AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 27 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A87C6C200111C8E numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039458BIST