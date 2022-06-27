BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
27.06.2022 16:49
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
PETKM.E_PREP_T1-ON
Sözleşme No
0A87C6C200111C8E
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
27/06/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 27 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A87C6C200111C8E numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039458
BIST
18:052.529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -24,82
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.549
En Düşük
2.483
18:0516,5608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0349
|Açılış
|: 16,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,6126
En Düşük
16,5108
18:0517,5445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0181
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,5541
En Düşük
17,4959
18:05970,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,32
|Açılış
|: 970,18
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
973,61
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SANEL
|7,92
|10.121.895
|% 10,00
|
|RYSAS
|8,47
|13.609.340
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,93
|52.904.660
|% 10,00
|
|SELVA
|8,92
|66.011.512
|% 9,99
|
|BERA
|15,98
|363.597.295
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,20
|2.596.219
|% -9,94
|
|UFUK
|64,70
|2.758.413
|% -9,38
|
|AKYHO
|1,60
|30.703.307
|% -7,51
|
|ORMA
|30,00
|308.706
|% -6,25
|
|DOAS
|80,30
|81.012.458
|% -5,58
|
|THYAO
|49,56
|5.177.294.097
|% -1,37
|
|SISE
|21,66
|2.029.313.458
|% -0,46
|
|EREGL
|27,84
|1.838.020.592
|% -0,07
|
|ASELS
|23,86
|1.192.202.323
|% -2,85
|
|KRDMD
|12,75
|1.065.468.460
|% 0,71
|
|YKBNK
|4,65
|810.042.285
|% -2,31
|
|ODAS
|3,15
|491.971.360
|% -1,56
|
|TSKB
|2,12
|298.370.514
|% 0,47
|
|EKGYO
|2,58
|316.231.539
|% -0,77
|
|KARSN
|7,50
|887.701.241
|% 1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5548
|16,5608
|% 0,21
|
|Euro
|17,4868
|17,5445
|% 0,10
|
|Sterlin
|20,2468
|20,3483
|% 0,15
|
|Frank
|17,2418
|17,3456
|% 0,14
|
|Riyal
|4,3978
|4,4198
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|-0,30
|
|Altın Gr.
|970
|970
|1,53
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-131,00
|
|Tam
|6.426
|6.597
|5,00
|
|Yarım
|3.155
|3.227
|3,00
|
|Çeyrek
|1.580
|1.613
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,14
|21,18
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|0,02
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,12
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 15 kaybederek (% -0.40 ) 2, 269
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHAAS, MAKIM, SELVA, GENTS, BERA, SANEL, KRGYO, RYSAS
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17:59
KFEIN, CRDFA, SANEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
DOAS, SNKRN, GLDTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58GSDHO
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 3.94 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 298, 295 adet işlem