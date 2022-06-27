BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarKesin Alım Satım Pazarıİlgili İşlem SırasıTRFISFA72215_KESN_T0 TRFTCMD82249_KESN_T0 TRFTCMD82249_KESN_T1Sözleşme No0A87C6C2001176EE 0A87C6C2000DE4F9 0A87C6C2000DEC34İşlemin Gerçekleşme Tarihi27/06/2022AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 27 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A87C6C2001176EE 0A87C6C2000DE4F9 ve 0A87C6C2000DEC34 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039463BIST