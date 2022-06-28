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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

28.06.2022 15:03
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali


BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A87E9420013DE56 0A87E942000C91D0
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
28/06/2022
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 28 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A87E9420013DE56 ve 0A87E942000C91D0 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039681


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RODRG 22,30 8.723.929 % 9,96  
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Altın Gr. 972 972 2,96  
Cumhuriyet 6.527 6.625 32,00  
Tam 6.484 6.597 5,00  
Yarım 3.178 3.227 3,00  
Çeyrek 1.592 1.613 1,00  
Gümüş.Ons 20,92 20,96 -0,21  
Gümüş Gr. 11,17 11,19 -0,06  
B. Petrol 112 112 1,12  
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