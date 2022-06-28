BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
28.06.2022 15:03
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A87E9420013DE56 0A87E942000C91D0
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
28/06/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 28 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A87E9420013DE56 ve 0A87E942000C91D0 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039681
BIST
17:452.489
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -40,66
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.472
17:4516,6526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1267
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
17:4517,5201
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0063
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4015
17:45972,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,62
|Açılış
|: 972,48
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler17:43
|BMSCH
|10,34
|92.293.415
|% 10,00
|
|ISBIR
|56,10
|2.779.173
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|7.180.790
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.723.929
|% 9,96
|
|DOKTA
|34,94
|10.016.031
|% 9,87
|
|SEKUR
|15,20
|100.963.367
|% -8,93
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|EMNIS
|22,00
|295.107
|% -7,25
|
|SELVA
|8,30
|148.620.959
|% -6,95
|
|TSGYO
|4,22
|22.996.868
|% -6,43
|
|THYAO
|48,30
|5.306.298.658
|% -2,54
|
|SISE
|21,14
|1.671.877.923
|% -2,40
|
|EREGL
|27,22
|1.414.939.174
|% -2,23
|
|SAHOL
|19,92
|1.297.747.707
|% -1,58
|
|AKBNK
|8,31
|1.092.425.461
|% -2,35
|
|YKBNK
|4,49
|1.006.037.333
|% -3,44
|
|ODAS
|3,03
|662.131.190
|% -3,81
|
|EKGYO
|2,61
|536.357.043
|% 1,16
|
|TSKB
|2,06
|371.450.146
|% -2,83
|
|AKBNK
|8,31
|1.092.425.461
|% -2,35
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6323
|16,6494
|% 0,75
|
|Euro
|17,4827
|17,5163
|% -0,06
|
|Sterlin
|20,1832
|20,2844
|% -0,17
|
|Frank
|17,2618
|17,3658
|% 0,26
|
|Riyal
|4,4086
|4,4307
|% 0,40
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|-2,30
|
|Altın Gr.
|972
|972
|2,96
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.484
|6.597
|5,00
|
|Yarım
|3.178
|3.227
|3,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.613
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,92
|20,96
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|-0,06
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,12
|
Seans Raporu
17:43
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17:58MRGYO
Yüzde -6.36 oranında düşüşle 1.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 000, 757 adet işlem
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17:57CEMAS
Yüzde -5.51 oranında düşüşle 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 648, 908 adet işlem
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -66, 66 kaybederek (% -2.42 ) 2, 687
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17:55XU100
Endeks 2, 474 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 19 altında . İşlem hacmi 32, 291.00 milyon TL de
-
17:54MNDRS
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 773, 652 adet işlem