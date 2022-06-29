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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

29.06.2022 11:51
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali


BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT020926T17_KESN_T0
Sözleşme No
0A880E02000C4227 0A880E02000D84F9
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
29/06/2022
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 29 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A880E02000C4227 ve 0A880E02000D84F9 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039954


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COSMO 11,47 38.047 % 9,24  
CLEBI 388,40 128.363.967 % 8,13  
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Euro 17,5547 17,5737 % 0,12  
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Riyal 4,4389 4,4611 % 0,18  
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13:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.817 1.818 -2,25  
Altın Gr. 975 975 -1,01  
Cumhuriyet 6.519 6.618 -7,00  
Tam 6.527 6.609 -28,00  
Yarım 3.195 3.231 -15,00  
Çeyrek 1.600 1.615 -7,00  
Gümüş.Ons 20,78 20,82 -0,06  
Gümüş Gr. 11,13 11,14 -0,06  
B. Petrol 114 114 0,34  
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