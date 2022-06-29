BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
29.06.2022 11:51
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT020926T17_KESN_T0
Sözleşme No
0A880E02000C4227 0A880E02000D84F9
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
29/06/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 29 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A880E02000C4227 ve 0A880E02000D84F9 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039954
BIST
13:052.472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -18,69
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
13:0516,6995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0173
|Açılış
|: 16,7930
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5602
13:0517,5771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0239
|Açılış
|: 17,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,4507
13:05975,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,97
|Açılış
|: 975,14
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
978,75
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler13:03
|BMSCH
|11,37
|97.770.303
|% 9,96
|
|ULUSE
|223,70
|21.123.923
|% 9,93
|
|RODRG
|24,36
|6.411.595
|% 9,24
|
|COSMO
|11,47
|38.047
|% 9,24
|
|CLEBI
|388,40
|128.363.967
|% 8,13
|
|BRKO
|1,43
|153.227
|% -7,74
|
|UFUK
|65,10
|251.402
|% -6,73
|
|MAKIM
|17,59
|368.550.124
|% -6,54
|
|LIDFA
|13,10
|31.232.036
|% -6,43
|
|SELVA
|7,72
|40.865.846
|% -6,42
|
|THYAO
|47,38
|2.491.931.707
|% -1,37
|
|EREGL
|27,42
|732.522.484
|% -0,51
|
|SISE
|21,18
|664.670.326
|% -1,12
|
|ASELS
|23,44
|663.184.789
|% 1,03
|
|SAHOL
|19,82
|524.264.761
|% -1,59
|
|ODAS
|2,98
|346.140.653
|% -2,30
|
|EKGYO
|2,57
|236.570.131
|% -1,91
|
|TSKB
|2,07
|160.344.339
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,43
|333.169.825
|% -0,89
|
|AKBNK
|8,29
|486.741.250
|% -0,24
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6769
|16,7019
|% 0,12
|
|Euro
|17,5547
|17,5737
|% 0,12
|
|Sterlin
|20,2549
|20,3565
|% -0,04
|
|Frank
|17,4402
|17,5452
|% 0,52
|
|Riyal
|4,4389
|4,4611
|% 0,18
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|-2,25
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|6.519
|6.618
|-7,00
|
|Tam
|6.527
|6.609
|-28,00
|
|Yarım
|3.195
|3.231
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.615
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,78
|20,82
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,14
|-0,06
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,34
|