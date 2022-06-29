BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
29.06.2022 15:04
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRDABVK72219_KESN_T0
Sözleşme No
0A880E020011F58B
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
29/06/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 29 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A880E020011F58B numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039988
BIST
16:312.464
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -26,10
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
16:3116,6266
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0556
|Açılış
|: 16,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5311
16:3117,4388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,1144
|Açılış
|: 17,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,3631
16:31978,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,10
|Açılış
|: 978,20
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
981,03
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler16:31
|COSMO
|11,55
|535.451
|% 10,00
|
|ULUSE
|223,80
|22.526.701
|% 9,98
|
|BMSCH
|11,37
|103.718.086
|% 9,96
|
|TURSG
|5,35
|394.593.404
|% 9,86
|
|BEYAZ
|8,94
|48.710.943
|% 9,16
|
|MAKIM
|16,94
|442.324.290
|% -9,99
|
|SELVA
|7,44
|89.823.449
|% -9,82
|
|LIDFA
|12,68
|58.988.163
|% -9,43
|
|YEOTK
|60,00
|71.390.341
|% -7,55
|
|BASCM
|3,90
|610.887
|% -7,14
|
|BERA
|16,04
|631.567.898
|% -3,78
|
|TUPRS
|269,70
|621.547.398
|% 0,94
|
|YKBNK
|4,43
|558.151.198
|% -0,89
|
|KOZAL
|179,00
|490.847.373
|% -3,24
|
|ODAS
|3,00
|457.702.919
|% -1,64
|
|EKGYO
|2,59
|403.785.183
|% -1,15
|
|ODAS
|3,00
|457.702.919
|% -1,64
|
|MOBTL
|1,81
|160.401.233
|% -2,16
|
|TURSG
|5,35
|394.593.404
|% 9,86
|
|HALKB
|5,31
|375.856.008
|% 1,92
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6186
|16,6266
|% -0,33
|
|Euro
|17,4192
|17,4388
|% -0,65
|
|Sterlin
|20,1304
|20,2313
|% -0,66
|
|Frank
|17,3733
|17,4780
|% 0,13
|
|Riyal
|4,4166
|4,4388
|% -0,33
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|9,44
|
|Altın Gr.
|978
|978
|2,09
|
|Cumhuriyet
|6.541
|6.640
|15,00
|
|Tam
|6.530
|6.619
|-18,00
|
|Yarım
|3.196
|3.236
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.618
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,88
|20,92
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,18
|-0,02
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,54
|
Seans Raporu
16:31
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16:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, HALKB, TUPRS
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16:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 01 kaybederek (% -0.86 ) 2, 200
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16:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BMSCH, COSMO, TURSG, ULUSE
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16:46
PSGYO, BMSCH, GZNMI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:46
LIDFA, YEOTK, EGEEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında