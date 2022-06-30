BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarKesin Alım Satım Pazarıİlgili İşlem SırasıTRFTCMDK2219_KESN_T0 TRDZKVKE2211_KESN_T0 TRSTPRS22312_KESN_T0 TRSTPRS22312_KESN_T0Sözleşme No0A883142000A0CCF 0A883142000E5830 0A883142001636F8 0A883142001636F7İşlemin Gerçekleşme Tarihi30/06/2022AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 30 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A883142000A0CCF 0A883142000E5830 0A883142001636F8 ve 0A883142001636F7 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040326BIST