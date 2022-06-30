BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
30.06.2022 14:34
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRFTCMDK2219_KESN_T0 TRDZKVKE2211_KESN_T0 TRSTPRS22312_KESN_T0 TRSTPRS22312_KESN_T0
Sözleşme No
0A883142000A0CCF 0A883142000E5830 0A883142001636F8 0A883142001636F7
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
30/06/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 30 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A883142000A0CCF 0A883142000E5830 0A883142001636F8 ve 0A883142001636F7 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040326
BIST
14:372.377
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -25,36
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.422
En Düşük
2.368
14:3716,6910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0528
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
14:3717,3620
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0257
|Açılış
|: 17,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,2330
14:37969,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -3,55
|Açılış
|: 969,44
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler14:37
|RTALB
|7,46
|99.163.670
|% 9,87
|
|YGGYO
|22,78
|7.532.032
|% 9,41
|
|ALMAD
|3,11
|1.632.535
|% 9,12
|
|ISGYO
|13,94
|160.903.177
|% 7,23
|
|KRSTL
|7,51
|5.648.715
|% 7,13
|
|LIDFA
|11,34
|30.210.548
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.196.060
|% -9,98
|
|ULUSE
|206,00
|16.847.760
|% -7,50
|
|BERA
|14,78
|390.986.154
|% -7,10
|
|DERIM
|5,53
|8.217.715
|% -6,90
|
|THYAO
|45,66
|2.455.760.009
|% -1,13
|
|SISE
|21,52
|2.348.585.160
|% 4,06
|
|EREGL
|26,62
|855.944.021
|% 0,30
|
|EKGYO
|2,71
|780.095.790
|% 7,11
|
|SAHOL
|18,80
|665.030.582
|% -2,03
|
|EKGYO
|2,71
|780.095.790
|% 7,11
|
|ODAS
|2,80
|340.028.550
|% -3,45
|
|YKBNK
|4,30
|497.538.048
|% 0,23
|
|SISE
|21,52
|2.348.585.160
|% 4,06
|
|TSKB
|1,95
|204.676.818
|% -3,47
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6599
|16,6910
|% 0,32
|
|Euro
|17,3253
|17,3620
|% -0,15
|
|Sterlin
|20,0968
|20,1975
|% -0,10
|
|Frank
|17,3241
|17,4284
|% -0,21
|
|Riyal
|4,4297
|4,4519
|% 0,15
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-13,51
|
|Altın Gr.
|971
|971
|-1,99
|
|Cumhuriyet
|6.480
|6.578
|-21,00
|
|Tam
|6.480
|6.569
|-72,00
|
|Yarım
|3.172
|3.212
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.589
|1.605
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|20,34
|20,37
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|10,96
|10,97
|-0,14
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,48
|