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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

30.06.2022 16:39
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali


BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRSCLKD62310_KESN_T0 TRSGAPI62320_KESN_T0
Sözleşme No
0A8831420013CB90 0A8831420013D58F
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
30/06/2022
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 30 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8831420013CB90 ve 0A8831420013D58F numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040387


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YGGYO 22,90 9.775.147 % 9,99  
GESAN 42,88 254.379.146 % 9,89  
RTALB 7,46 100.996.390 % 9,87  
NUGYO 4,98 77.920.105 % 8,97  
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Altın Gr. 975 975 2,42  
Cumhuriyet 6.493 6.591 -8,00  
Tam 6.492 6.594 -47,00  
Yarım 3.178 3.224 -23,00  
Çeyrek 1.592 1.612 -11,00  
Gümüş.Ons 20,44 20,48 -0,29  
Gümüş Gr. 11,00 11,02 -0,10  
B. Petrol 111 111 -1,36  
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