BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
30.06.2022 16:39
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRSCLKD62310_KESN_T0 TRSGAPI62320_KESN_T0
Sözleşme No
0A8831420013CB90 0A8831420013D58F
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
30/06/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 30 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8831420013CB90 ve 0A8831420013D58F numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040387
BIST
16:532.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,27
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.428
En Düşük
2.368
16:5316,6885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0503
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
16:5317,4345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0468
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,2330
16:53976,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,02
|Açılış
|: 976,02
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler16:53
|BMSCH
|10,89
|119.643.422
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,90
|9.775.147
|% 9,99
|
|GESAN
|42,88
|254.379.146
|% 9,89
|
|RTALB
|7,46
|100.996.390
|% 9,87
|
|NUGYO
|4,98
|77.920.105
|% 8,97
|
|LIDFA
|11,34
|31.030.169
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.631.417
|% -9,98
|
|BERA
|14,57
|511.206.244
|% -8,42
|
|ULUSE
|206,00
|19.542.216
|% -7,50
|
|COSMO
|10,70
|358.725
|% -7,28
|
|THYAO
|46,60
|4.339.887.125
|% 0,91
|
|SISE
|21,44
|2.935.320.528
|% 3,68
|
|EREGL
|27,12
|1.494.302.336
|% 2,19
|
|KRDMD
|11,38
|1.140.408.956
|% 1,97
|
|ASELS
|23,08
|1.103.100.362
|% 1,76
|
|EKGYO
|2,67
|981.351.080
|% 5,53
|
|TSKB
|2,01
|325.485.344
|% -0,50
|
|YKBNK
|4,33
|694.419.834
|% 0,93
|
|ODAS
|2,86
|432.858.214
|% -1,38
|
|SISE
|21,44
|2.935.320.528
|% 3,68
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6836
|16,6885
|% 0,30
|
|Euro
|17,4043
|17,4345
|% 0,27
|
|Sterlin
|20,2045
|20,3058
|% 0,44
|
|Frank
|17,3951
|17,4999
|% 0,20
|
|Riyal
|4,4347
|4,4570
|% 0,27
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|-1,30
|
|Altın Gr.
|975
|975
|2,42
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.492
|6.594
|-47,00
|
|Yarım
|3.178
|3.224
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.612
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,44
|20,48
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,02
|-0,10
|
|B. Petrol
|111
|111
|-1,36
|