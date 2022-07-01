BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
01.07.2022 15:27
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
PETKM.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A88558200108E31 0A885582000EBBC3
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
01/07/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 1 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A88558200108E31 ve 0A885582000EBBC3 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040708
BIST
16:412.450
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 45,10
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.452
En Düşük
2.400
16:4116,7618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0634
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7710
En Düşük
16,6705
16:4117,4687
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0587
|Açılış
|: 17,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,4096
16:41967,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -2,83
|Açılış
|: 967,10
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler16:39
|ISSEN
|28,16
|60.263.182
|% 10,00
|
|KOZAL
|185,60
|1.213.446.519
|% 9,18
|
|OZKGY
|6,00
|44.094.613
|% 8,89
|
|OZKGY
|6,00
|44.094.613
|% 8,89
|
|HTTBT
|15,65
|56.996.723
|% 8,08
|
|RTALB
|6,89
|118.432.409
|% -7,64
|
|GLRYH
|3,20
|37.786.500
|% -6,16
|
|DAGHL
|26,56
|1.003.043
|% -4,73
|
|OYAYO
|8,27
|2.673.801
|% -4,06
|
|EGPRO
|34,48
|15.245.242
|% -3,79
|
|THYAO
|49,28
|4.472.320.959
|% 5,30
|
|SISE
|21,34
|1.581.175.196
|% -0,74
|
|KOZAL
|185,60
|1.213.446.519
|% 9,18
|
|EREGL
|27,18
|1.043.414.841
|% 0,15
|
|TUPRS
|270,90
|885.254.884
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,69
|370.149.483
|% 1,89
|
|YKBNK
|4,44
|544.047.487
|% 2,54
|
|ODAS
|2,91
|323.062.148
|% 0,69
|
|ISCTR
|4,55
|426.398.662
|% 3,88
|
|THYAO
|49,28
|4.472.320.959
|% 5,30
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7519
|16,7614
|% 0,38
|
|Euro
|17,4221
|17,4416
|% -0,49
|
|Sterlin
|20,0459
|20,1464
|% -1,10
|
|Frank
|17,3426
|17,4471
|% -0,38
|
|Riyal
|4,4516
|4,4739
|% 0,37
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-12,53
|
|Altın Gr.
|969
|969
|-1,07
|
|Cumhuriyet
|6.468
|6.566
|-25,00
|
|Tam
|6.472
|6.564
|-26,00
|
|Yarım
|3.168
|3.210
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.587
|1.604
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,58
|19,61
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,60
|-0,30
|
|B. Petrol
|111
|111
|2,31
|
Seans Raporu
16:39
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16:54PEKGY
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16:53HTTBT
Yüzde 8.08 oranında artışla 15.65 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 734, 939 adet işlem
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16:52OZKGY
Yüzde 8.71 oranında artışla 5.99 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 525, 951 adet işlem
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16:52OZKGY
Yüzde 8.71 oranında artışla 5.99 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 525, 951 adet işlem