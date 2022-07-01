BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
01.07.2022 15:35
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRB220223T13_KESN_T0
Sözleşme No
0A88558200114BF2
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
01/07/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 1 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A88558200114BF2 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040711
BIST
17:032.446
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 40,93
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.453
En Düşük
2.400
17:0316,7646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0662
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7780
En Düşük
16,6705
17:0317,3898
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,1376
|Açılış
|: 17,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,3810
17:03968,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,83
|Açılış
|: 968,10
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler17:03
|ISSEN
|28,16
|60.267.406
|% 10,00
|
|KOZAL
|185,20
|1.227.056.344
|% 8,94
|
|KRGYO
|7,59
|58.491.812
|% 8,90
|
|FENER
|45,26
|186.152.942
|% 8,54
|
|PEKGY
|1,23
|35.631.964
|% 7,89
|
|RTALB
|6,92
|120.039.079
|% -7,24
|
|GLRYH
|3,20
|38.207.586
|% -6,16
|
|KFEIN
|22,32
|22.709.747
|% -4,78
|
|DAGHL
|26,56
|1.003.043
|% -4,73
|
|VAKKO
|14,54
|18.069.362
|% -3,32
|
|THYAO
|49,22
|4.529.780.727
|% 5,17
|
|SISE
|21,40
|1.640.216.446
|% -0,47
|
|KOZAL
|185,20
|1.227.056.344
|% 8,94
|
|EREGL
|27,18
|1.066.434.291
|% 0,15
|
|TUPRS
|270,80
|900.644.281
|% 2,38
|
|EKGYO
|2,74
|477.261.557
|% 3,79
|
|YKBNK
|4,45
|562.746.428
|% 2,77
|
|ODAS
|2,92
|324.856.270
|% 1,04
|
|ISCTR
|4,56
|432.051.124
|% 4,11
|
|THYAO
|49,22
|4.529.780.727
|% 5,17
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7553
|16,7646
|% 0,40
|
|Euro
|17,3723
|17,3898
|% -0,79
|
|Sterlin
|20,0589
|20,1595
|% -1,03
|
|Frank
|17,3570
|17,4615
|% -0,30
|
|Riyal
|4,4524
|4,4747
|% 0,39
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-5,20
|
|Altın Gr.
|967
|967
|-2,80
|
|Cumhuriyet
|6.462
|6.560
|-31,00
|
|Tam
|6.463
|6.553
|-37,00
|
|Yarım
|3.163
|3.204
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.585
|1.602
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,71
|19,75
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,61
|-0,29
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,80
|