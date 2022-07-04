BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarKesin Alım Satım Pazarıİlgili İşlem SırasıTRT020926T17_KESN_T1 TRT131130T14_KESN_T1 TRD160823T13_KESN_T0Sözleşme No0A88C0420012AA63 0A88C042001805B6 0A88C04200129AF8İşlemin Gerçekleşme Tarihi04/07/2022AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 4 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A88C0420012AA63 0A88C042001805B6 ve 0A88C04200129AF8 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041244BIST