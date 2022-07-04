BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
04.07.2022 17:22
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT020926T17_KESN_T1 TRT131130T14_KESN_T1 TRD160823T13_KESN_T0
Sözleşme No
0A88C0420012AA63 0A88C042001805B6 0A88C04200129AF8
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
04/07/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 4 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A88C0420012AA63 0A88C042001805B6 ve 0A88C04200129AF8 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041244
BIST
17:592.408
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -36,18
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.406
17:5916,8313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0768
|Açılış
|: 16,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8529
En Düşük
16,7215
17:5917,5794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1005
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6178
En Düşük
17,4493
17:59979,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,37
|Açılış
|: 979,42
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
980,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler17:59
|OYAYO
|9,51
|10.332.275
|% 9,94
|
|PEGYO
|2,12
|39.991.371
|% 9,84
|
|MNDRS
|3,58
|36.815.742
|% 9,82
|
|BERA
|15,36
|494.926.862
|% 9,79
|
|KLKIM
|23,66
|136.647.620
|% 8,63
|
|LIDFA
|10,04
|42.893.119
|% -9,96
|
|CANTE
|39,76
|83.694.757
|% -9,96
|
|MZHLD
|85,35
|21.360.412
|% -8,28
|
|BALAT
|11,60
|402.074
|% -7,20
|
|COSMO
|9,70
|194.219
|% -7,18
|
|THYAO
|47,68
|2.831.872.103
|% -3,29
|
|KOZAL
|197,10
|1.869.657.331
|% 5,40
|
|SISE
|21,22
|1.731.160.786
|% -0,56
|
|EREGL
|26,04
|1.260.033.033
|% -3,77
|
|KOZAA
|28,58
|1.104.726.244
|% 2,58
|
|EKGYO
|2,82
|899.399.519
|% 0,36
|
|ODAS
|2,75
|438.251.722
|% -4,84
|
|YKBNK
|4,27
|507.602.892
|% -3,17
|
|TSKB
|1,97
|183.243.258
|% -3,90
|
|KRDMD
|10,72
|903.212.841
|% -5,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8259
|16,8313
|% 0,46
|
|Euro
|17,5564
|17,5794
|% 0,57
|
|Sterlin
|20,3332
|20,4352
|% 0,62
|
|Frank
|17,4365
|17,5415
|% 0,27
|
|Riyal
|4,4703
|4,4927
|% 0,42
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-3,38
|
|Altın Gr.
|979
|980
|3,68
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|23,00
|
|Tam
|6.541
|6.631
|41,00
|
|Yarım
|3.201
|3.242
|20,00
|
|Çeyrek
|1.604
|1.621
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,92
|19,95
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,80
|0,08
|
|B. Petrol
|114
|114
|2,19
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -42, 2 kaybederek (% -1.59 ) 2, 613
-
17:59XU100
Endeks 2, 410 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 39 altında . İşlem hacmi 24, 622.00 milyon TL de
-
17:59PENGD
Yüzde -5.95 oranında düşüşle 5.06 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 988, 164 adet işlem
-
17:58KFEIN
Yüzde -6.23 oranında düşüşle 21.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 625, 359 adet işlem
-
17:56MZHLD
Yüzde -6.56 oranında düşüşle 86.95 lira fiyatla işlem gören hissede 234, 433 adet işlem