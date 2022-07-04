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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

04.07.2022 17:27
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali


BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TUPRS.E_PREP_T0-ON TUPRS.E_PREP_T0-ON PETKM.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A88C0420009B340 0A88C0420009B493 0A88C042000FE030
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
04/07/2022
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 4 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A88C0420009B340 0A88C0420009B493 ve 0A88C042000FE030 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041248


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Altın Gr. 977 977 1,21  
Cumhuriyet 6.540 6.639 23,00  
Tam 6.526 6.618 28,00  
Yarım 3.194 3.236 14,00  
Çeyrek 1.600 1.617 6,00  
Gümüş.Ons 19,89 19,92 0,02  
Gümüş Gr. 10,76 10,78 0,06  
B. Petrol 114 114 2,00  
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