BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
05.07.2022 17:27
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRDEVKS722B8_KESN_T0
Sözleşme No
0A88E542000B758D
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
05/07/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 5 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A88E542000B758D numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041769
BIST
18:052.371
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -34,73
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.359
18:0516,9762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1500
|Açılış
|: 17,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
18:0517,4223
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,1145
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,3779
18:05964,28
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -13,50
|Açılış
|: 964,28
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
963,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEREL
|4,62
|49.307.907
|% 10,00
|
|RTALB
|7,02
|79.492.897
|% 9,86
|
|GZNMI
|46,20
|39.019.224
|% 9,79
|
|CANTE
|43,28
|53.146.803
|% 8,20
|
|OYAYO
|10,29
|15.063.625
|% 8,20
|
|ULUSE
|207,00
|14.281.464
|% -10,00
|
|BERA
|14,31
|472.695.854
|% -6,96
|
|OZKGY
|5,79
|41.552.356
|% -6,61
|
|OZKGY
|5,79
|41.552.356
|% -6,61
|
|BASCM
|3,41
|211.812
|% -6,58
|
|THYAO
|47,00
|4.444.391.609
|% -1,43
|
|SISE
|21,00
|1.755.556.484
|% -0,94
|
|EREGL
|26,08
|1.731.666.761
|% 0,46
|
|HEKTS
|30,54
|1.533.130.897
|% 6,04
|
|SASA
|39,64
|1.355.249.207
|% -2,12
|
|EKGYO
|2,79
|1.191.104.372
|% -1,41
|
|YKBNK
|4,17
|986.300.748
|% -2,57
|
|ODAS
|2,78
|563.031.383
|% 1,83
|
|TSKB
|1,94
|221.571.401
|% -2,02
|
|ISCTR
|4,40
|461.283.080
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9419
|16,9623
|% 0,81
|
|Euro
|17,3718
|17,4237
|% -0,64
|
|Sterlin
|20,1824
|20,2836
|% -0,50
|
|Frank
|17,4588
|17,5639
|% 0,23
|
|Riyal
|4,5106
|4,5332
|% 0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.766
|-42,33
|
|Altın Gr.
|965
|965
|-12,85
|
|Cumhuriyet
|6.489
|6.587
|-52,00
|
|Tam
|6.470
|6.584
|-42,00
|
|Yarım
|3.167
|3.219
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.586
|1.609
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,17
|-0,82
|
|Gümüş Gr.
|10,45
|10,46
|-0,35
|
|B. Petrol
|104
|104
|-9,96
|