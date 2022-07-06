BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
06.07.2022 16:59
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
YKBNK.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A890902000ABE50
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
06/07/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 6 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A890902000ABE50 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042227
BIST
17:062.397
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 25,57
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.405
En Düşük
2.370
17:0617,2382
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,2647
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
17:0617,5342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0667
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
17:06973,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 10,31
|Açılış
|: 973,15
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler17:04
|TDGYO
|8,03
|2.588.630
|% 10,00
|
|KONYA
|991,70
|57.032.275
|% 9,99
|
|POLHO
|4,52
|65.521.147
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.562.409
|% 9,97
|
|SMRTG
|24,96
|77.215.955
|% 9,96
|
|ULUSE
|186,30
|10.090.102
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,07
|24.786.744
|% -9,59
|
|AKGRT
|2,59
|32.865.822
|% -5,47
|
|KRGYO
|7,38
|53.465.463
|% -4,77
|
|GESAN
|46,28
|252.712.725
|% -4,58
|
|THYAO
|47,94
|4.424.734.762
|% 2,00
|
|EREGL
|26,54
|1.769.065.115
|% 1,76
|
|SISE
|21,02
|1.421.789.743
|% 0,10
|
|TUPRS
|245,00
|1.070.060.734
|% -4,00
|
|HEKTS
|30,52
|1.030.207.660
|% -0,07
|
|EKGYO
|2,75
|773.152.429
|% -1,43
|
|TSKB
|2,04
|264.245.797
|% 5,15
|
|YKBNK
|4,19
|512.471.853
|% 0,48
|
|THYAO
|47,94
|4.424.734.762
|% 2,00
|
|ODAS
|2,78
|240.583.186
|% 0,00
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2290
|17,2389
|% 1,56
|
|Euro
|17,5231
|17,5404
|% 0,42
|
|Sterlin
|20,4363
|20,5388
|% 1,03
|
|Frank
|17,6335
|17,7397
|% 1,07
|
|Riyal
|4,5753
|4,5982
|% 1,53
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|-7,97
|
|Altın Gr.
|973
|973
|10,27
|
|Cumhuriyet
|6.557
|6.656
|69,00
|
|Tam
|6.538
|6.634
|32,00
|
|Yarım
|3.200
|3.244
|16,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.621
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,25
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,14
|
|B. Petrol
|102
|102
|-0,86
|