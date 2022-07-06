BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
06.07.2022 17:04
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT170822T15_KESN_T0
Sözleşme No
0A8909020019809C
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
06/07/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 6 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8909020019809C numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042245
BIST
16:482.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 13,69
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.405
En Düşük
2.370
16:4817,2342
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,2607
|Açılış
|: 17,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
16:4817,5434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0759
|Açılış
|: 17,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
16:48975,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 12,86
|Açılış
|: 975,69
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler16:48
|POLHO
|4,52
|65.508.057
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.561.263
|% 9,97
|
|YEOTK
|64,70
|74.757.717
|% 9,94
|
|OYLUM
|2,79
|32.805.141
|% 9,84
|
|SANEL
|8,30
|898.865
|% 9,50
|
|ULUSE
|186,30
|10.026.574
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,07
|24.614.807
|% -9,59
|
|AKGRT
|2,54
|30.341.670
|% -7,30
|
|KZBGY
|85,10
|2.969.154
|% -4,92
|
|TUPRS
|243,50
|1.019.684.004
|% -4,58
|
|THYAO
|47,72
|4.259.913.122
|% 1,53
|
|EREGL
|26,46
|1.724.867.028
|% 1,46
|
|SISE
|20,96
|1.380.578.084
|% -0,19
|
|TUPRS
|243,50
|1.019.684.004
|% -4,58
|
|HEKTS
|30,56
|1.000.975.281
|% 0,07
|
|EKGYO
|2,76
|750.159.384
|% -1,08
|
|TSKB
|2,04
|248.366.876
|% 5,15
|
|YKBNK
|4,19
|459.870.587
|% 0,48
|
|THYAO
|47,72
|4.259.913.122
|% 1,53
|
|ODAS
|2,77
|228.336.511
|% -0,36
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2230
|17,2342
|% 1,54
|
|Euro
|17,5325
|17,5434
|% 0,43
|
|Sterlin
|20,5035
|20,6064
|% 1,37
|
|Frank
|17,6933
|17,7999
|% 1,41
|
|Riyal
|4,5756
|4,5985
|% 1,54
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-8,73
|
|Altın Gr.
|976
|976
|13,65
|
|Cumhuriyet
|6.556
|6.655
|68,00
|
|Tam
|6.559
|6.653
|51,00
|
|Yarım
|3.210
|3.253
|25,00
|
|Çeyrek
|1.608
|1.626
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,19
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,69
|0,19
|
|B. Petrol
|102
|102
|-0,52
|