BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
07.07.2022 16:16
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
PETKM.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A892D42000FE248
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
07/07/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 7 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A892D42000FE248 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043120
BIST
16:052.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 13,17
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
16:0517,2457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0302
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
16:0517,5797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0317
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
16:05962,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,27
|Açılış
|: 962,98
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler16:05
|IZFAS
|2,47
|3.246.490
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.300.210
|% 9,96
|
|KAPLM
|51,65
|33.714.304
|% 9,94
|
|SMRTG
|27,44
|111.031.856
|% 9,94
|
|FONET
|13,90
|23.944.204
|% 9,71
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|ULUSE
|178,00
|10.514.118
|% -4,46
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|KZBGY
|85,75
|3.534.285
|% -3,65
|
|KOZAL
|163,30
|590.707.875
|% -3,52
|
|THYAO
|48,92
|2.727.824.862
|% 1,03
|
|SISE
|21,48
|1.000.853.500
|% 0,56
|
|EREGL
|26,16
|856.837.769
|% -1,88
|
|TUPRS
|239,50
|743.610.927
|% -2,17
|
|SASA
|40,94
|620.490.294
|% 1,59
|
|EKGYO
|2,84
|507.403.268
|% 2,90
|
|YKBNK
|4,33
|548.826.978
|% 3,34
|
|ODAS
|2,85
|284.201.784
|% 2,89
|
|AKBNK
|8,12
|526.177.411
|% 2,65
|
|ISCTR
|4,54
|289.011.250
|% 2,25
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2207
|17,2457
|% 0,18
|
|Euro
|17,5578
|17,5797
|% 0,18
|
|Sterlin
|20,5220
|20,6250
|% 0,29
|
|Frank
|17,6156
|17,7218
|% -0,26
|
|Riyal
|4,5750
|4,5979
|% 0,06
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|4,58
|
|Altın Gr.
|963
|963
|0,27
|
|Cumhuriyet
|6.462
|6.559
|-77,00
|
|Tam
|6.461
|6.548
|-60,00
|
|Yarım
|3.162
|3.202
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.584
|1.600
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,35
|19,38
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,71
|0,06
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,78
|
Seans Raporu
16:05
daha fazla
-
16:20GWIND
Yüzde 6.18 oranında artışla 8.42 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 660, 756 adet işlem
-
16:19OYAKC
Yüzde 4.48 oranında artışla 13.06 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 074, 621 adet işlem
-
16:18DOKTA
Yüzde 5.09 oranında artışla 31.40 lira fiyatla işlem gören hissede 297, 371 adet işlem
-
16:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 4 kaybederek (% -0.02 ) 2, 604
-
16:17XU100
Endeks 2, 420 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 47 üstünde . İşlem hacmi 16, 563.00 milyon TL de