BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
07.07.2022 17:09
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRDNVKAE2233_KESN_T1
Sözleşme No
0A892D420015A31B
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
07/07/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 7 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A892D420015A31B numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043172
BIST
17:132.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 14,08
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
17:1317,2687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0532
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
17:1317,6066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0586
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
17:13968,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,26
|Açılış
|: 968,97
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler17:11
|IZFAS
|2,47
|3.272.012
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.400.637
|% 9,96
|
|FONET
|13,93
|26.238.341
|% 9,94
|
|SMRTG
|27,44
|112.224.590
|% 9,94
|
|YAYLA
|4,77
|62.883.071
|% 9,66
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|AKSGY
|2,92
|20.365.351
|% -3,63
|
|KZBGY
|85,90
|3.667.840
|% -3,48
|
|EUKYO
|3,24
|286.451
|% -2,99
|
|THYAO
|49,18
|3.422.418.213
|% 1,57
|
|SISE
|21,46
|1.121.188.063
|% 0,47
|
|EREGL
|26,20
|1.086.275.089
|% -1,73
|
|TUPRS
|243,00
|978.291.108
|% -0,74
|
|SASA
|41,00
|718.050.404
|% 1,74
|
|EKGYO
|2,83
|640.022.859
|% 2,54
|
|YKBNK
|4,32
|624.471.230
|% 3,10
|
|ODAS
|2,84
|306.212.650
|% 2,53
|
|AKBNK
|8,07
|608.105.764
|% 2,02
|
|ISCTR
|4,53
|339.042.644
|% 2,03
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2578
|17,2647
|% 0,29
|
|Euro
|17,5888
|17,6003
|% 0,30
|
|Sterlin
|20,6145
|20,7179
|% 0,75
|
|Frank
|17,6471
|17,7534
|% -0,08
|
|Riyal
|4,5775
|4,6004
|% 0,12
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.749
|9,75
|
|Altın Gr.
|969
|969
|6,22
|
|Cumhuriyet
|6.483
|6.581
|-55,00
|
|Tam
|6.494
|6.589
|-19,00
|
|Yarım
|3.179
|3.222
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.610
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,44
|19,47
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,79
|0,15
|
|B. Petrol
|105
|105
|4,61
|