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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

13.07.2022 16:54
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali


BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

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Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
ASELS.E_PREP_T0-ON FROTO.E_PREP_T0-ON EREGL.E_PREP_T0-ON KCHOL.E_PREP_T0-ON PETKM.E_PREP_T0-ON SAHOL.E_PREP_T0-ON VAKBN.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A8A04410008C74B 0A8A04410008DD11 0A8A04410008D52E 0A8A0442000AAFB5 0A8A0442000ABFD8 0A8A0442000ACE1A 0A8A0442000AE1BF
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
13/07/2022
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 13 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8A04410008C74B 0A8A04410008DD11 0A8A04410008D52E 0A8A0442000AAFB5 0A8A0442000ABFD8 0A8A0442000ACE1A ve 0A8A0442000AE1BF numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045076


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Altın Gr. 973 973 13,69  
Cumhuriyet 6.568 6.667 60,00  
Tam 6.579 6.739 140,00  
Yarım 3.206 3.280 52,00  
Çeyrek 1.608 1.642 32,00  
Gümüş.Ons 19,24 19,27 0,33  
Gümüş Gr. 10,76 10,77 0,23  
B. Petrol 99 99 -0,33  
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