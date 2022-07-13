BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
13.07.2022 16:54
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
ASELS.E_PREP_T0-ON FROTO.E_PREP_T0-ON EREGL.E_PREP_T0-ON KCHOL.E_PREP_T0-ON PETKM.E_PREP_T0-ON SAHOL.E_PREP_T0-ON VAKBN.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A8A04410008C74B 0A8A04410008DD11 0A8A04410008D52E 0A8A0442000AAFB5 0A8A0442000ABFD8 0A8A0442000ACE1A 0A8A0442000AE1BF
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
13/07/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 13 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8A04410008C74B 0A8A04410008DD11 0A8A04410008D52E 0A8A0442000AAFB5 0A8A0442000ABFD8 0A8A0442000ACE1A ve 0A8A0442000AE1BF numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045076
BIST
18:052.408
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -25,94
|Açılış
|: 2.435
|
|Önceki Kapanış
|: 2.434
|
2.441
En Düşük
2.388
18:0517,4432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1290
|Açılış
|: 99,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 99,4900
|
17,4606
En Düşük
17,2317
18:0517,6220
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,2333
|Açılış
|: 23,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
17,6836
En Düşük
17,3268
18:0510,78
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 0,24
|Açılış
|: 10,78
|
|Önceki Kapanış
|: 10,54
|
10,90
En Düşük
10,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOAS
|83,05
|96.684.223
|% 10,00
|
|KONYA
|1.177,20
|42.006.359
|% 10,00
|
|YEOTK
|72,60
|102.127.972
|% 10,00
|
|SMRTG
|31,78
|386.817.111
|% 9,97
|
|ORGE
|9,93
|61.255.698
|% 9,97
|
|SILVR
|24,48
|4.275.873
|% -10,00
|
|GZNMI
|47,66
|47.526.298
|% -9,99
|
|RUBNS
|13,13
|250.670.746
|% -9,64
|
|GLYHO
|3,33
|270.090.760
|% -9,51
|
|LIDFA
|9,90
|30.930.514
|% -9,09
|
|THYAO
|49,20
|3.567.251.039
|% -0,69
|
|SISE
|20,82
|1.255.449.193
|% -3,25
|
|EREGL
|25,98
|932.861.702
|% -2,04
|
|TUPRS
|233,20
|782.703.938
|% -4,07
|
|ODAS
|3,05
|687.395.621
|% 6,27
|
|ODAS
|3,05
|687.395.621
|% 6,27
|
|EKGYO
|2,81
|556.024.686
|% -0,71
|
|YKBNK
|4,18
|681.129.901
|% -1,88
|
|ISCTR
|4,46
|365.068.238
|% -0,67
|
|GLYHO
|3,33
|270.090.760
|% -9,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4013
|17,4432
|% 0,75
|
|Euro
|17,5748
|17,6220
|% 1,34
|
|Sterlin
|20,6975
|20,8012
|% 0,99
|
|Frank
|17,7402
|17,8471
|% 1,12
|
|Riyal
|4,6262
|4,6494
|% 0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|13,37
|
|Altın Gr.
|973
|973
|13,69
|
|Cumhuriyet
|6.568
|6.667
|60,00
|
|Tam
|6.579
|6.739
|140,00
|
|Yarım
|3.206
|3.280
|52,00
|
|Çeyrek
|1.608
|1.642
|32,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,27
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,77
|0,23
|
|B. Petrol
|99
|99
|-0,33
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DAGHL
Yüzde -6.57 oranında düşüşle 25.04 lira fiyatla işlem gören hissede 622, 343 adet işlem
-
17:58IZFAS
Yüzde -8.12 oranında düşüşle 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 701, 069 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -43, 5 kaybederek (% -2.02 ) 2, 107
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FENER, SMRTG, ESCOM, KLRHO, ERBOS, YBTAS, ORGE, YEOTK, KONYA
-
17:56
KRSTL, ASUZU, MEGAP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında