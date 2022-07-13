BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarPay Senedi Repo Pazarıİlgili İşlem SırasıASELS.E_PREP_T0-ON FROTO.E_PREP_T0-ON EREGL.E_PREP_T0-ON KCHOL.E_PREP_T0-ON PETKM.E_PREP_T0-ON SAHOL.E_PREP_T0-ON VAKBN.E_PREP_T0-ONSözleşme No0A8A04410008C74B 0A8A04410008DD11 0A8A04410008D52E 0A8A0442000AAFB5 0A8A0442000ABFD8 0A8A0442000ACE1A 0A8A0442000AE1BFİşlemin Gerçekleşme Tarihi13/07/2022AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 13 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8A04410008C74B 0A8A04410008DD11 0A8A04410008D52E 0A8A0442000AAFB5 0A8A0442000ABFD8 0A8A0442000ACE1A ve 0A8A0442000AE1BF numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045076BIST