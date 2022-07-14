BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
14.07.2022 16:45
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT090627T12_KESN_T1
Sözleşme No
0A8A2942000EDA5F
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
14/07/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 14 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8A2942000EDA5F numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045443
BIST
17:562.380
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -28,14
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.375
17:5617,4761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0522
|Açılış
|: 17,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5650
|
17,5115
En Düşük
17,3708
17:5617,4973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0684
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,5893
En Düşük
17,4087
17:56959,96
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -11,22
|Açılış
|: 959,96
|
|Önceki Kapanış
|: 971,18
|
974,14
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler17:54
|DOAS
|91,35
|192.690.157
|% 9,99
|
|DOBUR
|46,60
|11.538.391
|% 9,96
|
|KLRHO
|10,38
|22.885.372
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,79
|37.404.564
|% 9,86
|
|MARTI
|1,90
|98.812.822
|% 9,20
|
|GESAN
|50,90
|350.601.757
|% -9,99
|
|SILVR
|22,04
|5.292.245
|% -9,97
|
|KRGYO
|8,61
|103.921.296
|% -6,41
|
|IZFAS
|2,35
|5.227.945
|% -6,37
|
|SNKRN
|17,78
|642.080
|% -6,37
|
|THYAO
|47,80
|5.753.781.751
|% -2,85
|
|SISE
|20,42
|1.206.602.021
|% -1,92
|
|ODAS
|3,24
|988.558.424
|% 6,23
|
|EREGL
|25,74
|930.197.136
|% -0,92
|
|EKGYO
|2,94
|784.196.996
|% 4,63
|
|ODAS
|3,24
|988.558.424
|% 6,23
|
|EKGYO
|2,94
|784.196.996
|% 4,63
|
|TSKB
|2,10
|261.051.686
|% 5,00
|
|YKBNK
|4,17
|526.494.188
|% -0,24
|
|THYAO
|47,80
|5.753.781.751
|% -2,85
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4662
|17,4890
|% 0,37
|
|Euro
|17,4910
|17,5115
|% -0,31
|
|Sterlin
|20,5530
|20,6561
|% -0,37
|
|Frank
|17,6806
|17,7871
|% -0,13
|
|Riyal
|4,6444
|4,6677
|% 0,48
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|-28,21
|
|Altın Gr.
|960
|960
|-11,08
|
|Cumhuriyet
|6.533
|6.632
|-35,00
|
|Tam
|6.555
|6.690
|-43,00
|
|Yarım
|3.194
|3.258
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.629
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,31
|18,34
|-0,89
|
|Gümüş Gr.
|10,29
|10,30
|-0,46
|
|B. Petrol
|97,05
|97,05
|-2,52
|
Seans Raporu
17:54
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