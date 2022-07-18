BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
18.07.2022 17:21
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TUPRS.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A8AB84200152506
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
18/07/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 18 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8AB84200152506 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045889
BIST
17:582.450
En Yüksek
|Değişim
|: 2,84%
|| 67,75
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.451
En Düşük
2.402
17:5817,4790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0791
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5132
En Düşük
17,2771
17:5817,8004
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,2490
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8209
En Düşük
17,4486
17:58962,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,50
|Açılış
|: 962,37
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler17:58
|RTALB
|9,24
|160.931.114
|% 10,00
|
|BIZIM
|19,18
|74.375.685
|% 9,98
|
|ASUZU
|194,10
|414.480.799
|% 9,97
|
|SELGD
|4,97
|2.467.110
|% 9,96
|
|TMSN
|34,46
|297.505.221
|% 9,96
|
|GESAN
|47,30
|306.130.881
|% -8,07
|
|SILVR
|20,50
|73.905.919
|% -6,99
|
|DOBUR
|43,40
|8.831.281
|% -6,87
|
|BASCM
|3,19
|682.927
|% -6,73
|
|SMRTG
|29,50
|171.936.090
|% -6,35
|
|THYAO
|49,84
|4.197.284.661
|% 3,96
|
|EREGL
|27,40
|1.593.161.570
|% 5,55
|
|SISE
|20,68
|1.519.261.367
|% 1,67
|
|ODAS
|3,50
|1.071.557.347
|% 7,36
|
|SASA
|41,08
|1.025.992.420
|% 3,58
|
|ODAS
|3,50
|1.071.557.347
|% 7,36
|
|EKGYO
|2,97
|663.936.765
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,39
|731.909.085
|% 5,02
|
|AKBNK
|8,26
|703.198.965
|% 4,42
|
|THYAO
|49,84
|4.197.284.661
|% 3,96
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4333
|17,4790
|% 0,45
|
|Euro
|17,7518
|17,8004
|% 1,42
|
|Sterlin
|20,9204
|21,0254
|% 1,64
|
|Frank
|17,8442
|17,9517
|% 0,48
|
|Riyal
|4,6316
|4,6549
|% 0,26
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|8,39
|
|Altın Gr.
|962
|962
|5,77
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.515
|6.624
|-80,00
|
|Yarım
|3.165
|3.233
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.587
|1.616
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,95
|18,98
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,63
|0,15
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,43
|
Seans Raporu
17:58
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 97 artarak (% 2.96 ) 2, 153
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, RTALB, KLRHO, MAKIM, GLRYH
-
17:59
BIZIM, ECILC, VAKKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
BJKAS, FRIGO, AGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 269 hisse senedinden 168 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 75 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 26 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem