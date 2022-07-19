BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
19.07.2022 15:20
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
SISE.E_PREP_T0-ON ALARK.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A8ADD820009E84F 0A8ADD810009F8B4
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
19/07/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 19 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8ADD820009E84F ve 0A8ADD810009F8B4 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046420
BIST
16:392.494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 42,95
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.498
En Düşük
2.448
16:3917,5882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1558
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
16:3918,0362
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 0,3222
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
16:39968,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 9,27
|Açılış
|: 968,82
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler16:39
|EUKYO
|3,52
|1.943.059
|% 10,00
|
|POLTK
|678,80
|10.110.859
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|14.369.884
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|10.013.039
|% 9,98
|
|TURGG
|208,20
|16.494.639
|% 9,98
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,32
|37.155.041
|% -5,48
|
|PENTA
|408,50
|35.795.826
|% -4,11
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|CANTE
|55,00
|39.768.409
|% -3,51
|
|THYAO
|50,90
|3.625.279.990
|% 1,84
|
|SISE
|20,94
|1.356.660.569
|% 1,36
|
|EKGYO
|3,03
|1.265.140.310
|% 2,02
|
|YKBNK
|4,54
|1.139.225.916
|% 3,42
|
|ODAS
|3,55
|960.728.209
|% 1,72
|
|EKGYO
|3,03
|1.265.140.310
|% 2,02
|
|ODAS
|3,55
|960.728.209
|% 1,72
|
|YKBNK
|4,54
|1.139.225.916
|% 3,42
|
|TSKB
|2,20
|244.195.220
|% 2,80
|
|AKBNK
|8,48
|795.181.664
|% 2,54
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5756
|17,5882
|% 0,89
|
|Euro
|18,0232
|18,0362
|% 1,82
|
|Sterlin
|21,0841
|21,1898
|% 1,33
|
|Frank
|18,1150
|18,2241
|% 1,81
|
|Riyal
|4,6658
|4,6892
|% 0,62
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|3,52
|
|Altın Gr.
|968
|968
|8,65
|
|Cumhuriyet
|6.523
|6.622
|9,00
|
|Tam
|6.551
|6.618
|-6,00
|
|Yarım
|3.192
|3.235
|2,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.617
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,82
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,64
|0,14
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,91
|
Seans Raporu
16:39
daha fazla
-
16:54PEKGY
Yüzde 5.04 oranında artışla 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 522, 184 adet işlem
-
16:53NIBAS
Yüzde 9.94 oranında artışla 9.29 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 143, 954 adet işlem
-
16:52DESPC
Yüzde 9.96 oranında artışla 11.81 lira fiyatla işlem gören hissede 681, 423 adet işlem
-
16:51BRSAN
Yüzde 4.73 oranında artışla 39.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 516, 505 adet işlem
-
16:50XU100
Endeks 2, 490 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 57 üstünde . İşlem hacmi 25, 534.00 milyon TL de