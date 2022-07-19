BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
19.07.2022 15:23
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
S-NORMAL_REPN_T0-ON
Sözleşme No
0A8ADD8200139EC3
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
19/07/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 19 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8ADD8200139EC3 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046433
BIST
16:382.494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 42,84
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.498
En Düşük
2.448
16:3817,5824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1500
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
16:3818,0379
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 0,3239
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
16:38968,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 8,65
|Açılış
|: 968,20
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler16:38
|POLTK
|678,80
|10.104.071
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,52
|1.902.075
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|14.369.846
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|10.000.369
|% 9,98
|
|TURGG
|208,20
|16.383.460
|% 9,98
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,34
|36.955.237
|% -5,27
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|PENTA
|408,60
|35.756.613
|% -4,08
|
|CANTE
|54,85
|39.758.918
|% -3,77
|
|THYAO
|50,85
|3.611.166.365
|% 1,74
|
|SISE
|20,90
|1.344.347.212
|% 1,16
|
|EKGYO
|3,03
|1.264.526.796
|% 2,02
|
|YKBNK
|4,53
|1.135.708.068
|% 3,19
|
|ODAS
|3,56
|952.136.135
|% 2,01
|
|EKGYO
|3,03
|1.264.526.796
|% 2,02
|
|ODAS
|3,56
|952.136.135
|% 2,01
|
|YKBNK
|4,53
|1.135.708.068
|% 3,19
|
|TSKB
|2,20
|244.114.017
|% 2,80
|
|AKBNK
|8,47
|791.939.441
|% 2,42
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5746
|17,5824
|% 0,86
|
|Euro
|18,0212
|18,0379
|% 1,83
|
|Sterlin
|21,0781
|21,1838
|% 1,30
|
|Frank
|18,1114
|18,2205
|% 1,79
|
|Riyal
|4,6658
|4,6892
|% 0,62
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|2,55
|
|Altın Gr.
|967
|967
|7,19
|
|Cumhuriyet
|6.513
|6.611
|-2,00
|
|Tam
|6.539
|6.603
|-21,00
|
|Yarım
|3.186
|3.228
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.614
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,79
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,63
|0,13
|
|B. Petrol
|105
|105
|-1,65
|