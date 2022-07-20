BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
20.07.2022 16:28
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
KCHOL.E_PREP_T0-ON PETKM.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A8B0242000EA1DB 0A8B024200124946
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
20/07/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 20 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8B0242000EA1DB ve 0A8B024200124946 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047004
BIST
16:382.518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 15,65
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.499
16:3817,5859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0263
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6073
En Düşük
17,4800
16:3817,9912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0227
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
16:38968,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,14
|Açılış
|: 968,37
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,57
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler16:36
|ULUSE
|187,00
|10.475.115
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,20
|14.023.539
|% 10,00
|
|VAKKO
|18,37
|48.633.432
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|1.827.743
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|6.654.574
|% 10,00
|
|KRSTL
|7,54
|136.913.788
|% -8,83
|
|KONYA
|1.223,10
|75.537.295
|% -7,07
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|GLRYH
|3,60
|126.236.496
|% -6,49
|
|CANTE
|53,25
|29.177.601
|% -4,31
|
|THYAO
|50,75
|2.822.746.792
|% -0,68
|
|SISE
|21,22
|1.541.779.388
|% 0,19
|
|EREGL
|28,02
|947.395.401
|% 1,16
|
|SASA
|42,76
|819.803.746
|% 2,25
|
|KCHOL
|35,20
|812.761.853
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,98
|754.213.868
|% -1,32
|
|ODAS
|3,54
|547.504.618
|% 2,31
|
|SKBNK
|1,24
|156.074.002
|% 5,08
|
|YKBNK
|4,55
|571.508.114
|% 0,44
|
|TSKB
|2,26
|233.213.727
|% 2,26
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5772
|17,5859
|% 0,15
|
|Euro
|17,9723
|17,9912
|% 0,13
|
|Sterlin
|21,0395
|21,1450
|% 0,22
|
|Frank
|18,0777
|18,1866
|% 0,19
|
|Riyal
|4,6655
|4,6889
|% 0,11
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-3,07
|
|Altın Gr.
|968
|968
|2,22
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.666
|36,00
|
|Tam
|6.583
|6.652
|21,00
|
|Yarım
|3.208
|3.250
|9,00
|
|Çeyrek
|1.609
|1.625
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,94
|18,96
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|0,19
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,33
|