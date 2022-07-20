BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
20.07.2022 16:32
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
S-NORMAL_REPN_T0-ON
Sözleşme No
0A8B02420015E16B
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
20/07/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 20 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8B02420015E16B numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047008
BIST
16:462.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 17,12
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.499
16:4617,5917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0321
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6073
En Düşük
17,4800
16:4617,9864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0179
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
16:46966,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,58
|Açılış
|: 966,98
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,57
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler16:46
|RHEAG
|1,98
|1.828.252
|% 10,00
|
|VAKKO
|18,37
|48.646.585
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,20
|14.024.140
|% 10,00
|
|ULUSE
|187,00
|10.484.465
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|6.654.574
|% 10,00
|
|KRSTL
|7,61
|140.367.740
|% -7,98
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|KONYA
|1.226,00
|76.168.472
|% -6,85
|
|GLRYH
|3,59
|126.677.661
|% -6,75
|
|RTALB
|9,73
|337.235.388
|% -4,23
|
|THYAO
|51,05
|3.024.421.066
|% -0,10
|
|SISE
|21,28
|1.576.525.060
|% 0,47
|
|EREGL
|28,14
|1.024.052.345
|% 1,59
|
|SASA
|42,92
|848.784.442
|% 2,63
|
|KCHOL
|35,22
|833.310.743
|% 1,15
|
|EKGYO
|2,99
|759.027.024
|% -0,99
|
|ODAS
|3,54
|555.251.640
|% 2,31
|
|YKBNK
|4,57
|599.790.718
|% 0,88
|
|SKBNK
|1,24
|157.028.242
|% 5,08
|
|TSKB
|2,27
|240.775.401
|% 2,71
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5717
|17,5917
|% 0,18
|
|Euro
|17,9625
|17,9864
|% 0,10
|
|Sterlin
|21,0179
|21,1233
|% 0,11
|
|Frank
|18,0709
|18,1797
|% 0,15
|
|Riyal
|4,6651
|4,6885
|% 0,10
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|-1,10
|
|Altın Gr.
|968
|968
|1,75
|
|Cumhuriyet
|6.560
|6.659
|29,00
|
|Tam
|6.586
|6.647
|16,00
|
|Yarım
|3.209
|3.248
|7,00
|
|Çeyrek
|1.609
|1.624
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,04
|19,06
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,78
|0,19
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,57
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Seans Raporu
16:46
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