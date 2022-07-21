BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
21.07.2022 16:15
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT170822T15_KESN_T0
Sözleşme No
0A8B250200059D8A 0A8B250200059DA4
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
21/07/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 21 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8B250200059D8A ve 0A8B250200059DA4 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047165
BIST
16:222.525
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,28
|Açılış
|: 2.529
|
|Önceki Kapanış
|: 2.525
|
2.536
En Düşük
2.514
16:2217,7048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1031
|Açılış
|: 17,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7550
|
17,7325
En Düşük
17,5641
16:2218,0304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1052
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,2049
En Düşük
17,9005
16:22969,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 8,78
|Açılış
|: 969,03
|
|Önceki Kapanış
|: 960,24
|
973,44
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler16:20
|COSMO
|10,78
|204.177
|% 10,00
|
|HEDEF
|8,26
|34.901.540
|% 9,99
|
|MARKA
|2,99
|1.773.110
|% 9,93
|
|VANGD
|4,03
|9.603.874
|% 9,81
|
|ATSYH
|64,00
|5.948.165
|% 9,78
|
|LIDER
|24,12
|91.676.785
|% -10,00
|
|HUBVC
|8,93
|22.197.650
|% -6,00
|
|SANFM
|15,75
|14.218.379
|% -5,41
|
|ALKA
|41,16
|39.232.270
|% -5,03
|
|FENER
|50,75
|151.315.309
|% -4,61
|
|THYAO
|51,75
|3.433.631.942
|% 0,78
|
|SISE
|21,22
|1.040.983.997
|% 0,19
|
|EKGYO
|3,08
|909.495.104
|% 2,33
|
|ODAS
|3,70
|886.935.987
|% 3,35
|
|EREGL
|28,00
|819.767.376
|% -0,85
|
|EKGYO
|3,08
|909.495.104
|% 2,33
|
|ODAS
|3,70
|886.935.987
|% 3,35
|
|SKBNK
|1,32
|272.874.224
|% 6,45
|
|TSKB
|2,33
|368.359.873
|% 3,56
|
|YKBNK
|4,64
|622.937.157
|% 0,87
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,6897
|17,7010
|% 0,56
|
|Euro
|18,0136
|18,0333
|% 0,60
|
|Sterlin
|21,0409
|21,1464
|% 0,09
|
|Frank
|18,1695
|18,2790
|% 0,68
|
|Riyal
|4,6946
|4,7182
|% 0,53
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|-0,86
|
|Altın Gr.
|970
|970
|9,91
|
|Cumhuriyet
|6.591
|6.691
|39,00
|
|Tam
|6.614
|6.680
|72,00
|
|Yarım
|3.223
|3.268
|39,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.634
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,51
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,62
|0,03
|
|B. Petrol
|103
|103
|-3,85
|
Seans Raporu
16:20
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-
16:35FORMT
Yüzde -3.33 oranında düşüşle 1.74 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 264, 686 adet işlem
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16:33FENER
Yüzde -4.61 oranında düşüşle 50.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 924, 914 adet işlem
-
16:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 64 artarak (% 0.03 ) 2, 228
-
16:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : COSMO, VANGD, HEDEF, AVTUR
-
16:32
YYLGD, OLMK, UFUK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında